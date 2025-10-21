NBA

Topps y NBA anuncian el exclusivo Gold Logoman Club para la temporada 2025-26

Solo Shai Gilgeous-Alexander, Stephon Castle y Evan Mobley portarán el logo dorado como ganadores de premios individuales

Por

Eimy Carta
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 11:28 am
Topps y NBA anuncian el exclusivo Gold Logoman Club para la temporada 2025-26
Suscríbete a nuestros canales

La NBA y Topps han presentado una distinción sin precedentes para la temporada 2025-26: el exclusivo "Gold Logoman Club". Esta iniciativa busca honrar a los jugadores más destacados de la liga, aquellos que se alzaron con los premios individuales más importantes de la temporada anterior.

El reconocimiento es tanto simbólico como visualmente impactante: los jugadores seleccionados portarán un Logoman de la NBA dorado en sus camisetas durante toda la campaña, marcando instantáneamente su estatus de élite.

Los únicos tres miembros: MVP, novato y mejor defensor

Para la temporada 2025-26, solo tres estrellas han logrado ingresar a este selecto club, reflejando su dominio absoluto en sus respectivas categorías:

  1. Shai Gilgeous-Alexander (MVP reinante): Como el actual Jugador Más Valioso (MVP), el base demuestra su consolidación como una de las figuras definitorias de la liga.

  2. Stephon Castle (Novato del Año reinante): Tras una temporada de debut espectacular, el joven talento se lleva el título de Novato del Año, señalando un futuro brillante.

  3. Evan Mobley (Jugador Defensivo del Año reinante): El pívot ha cimentado su reputación como el mejor ancla defensiva de la liga, ganando el premio a Jugador Defensivo del Año.
     

    Un homenaje al rendimiento individual

    Este lanzamiento no solo crea un nuevo punto de interés para los aficionados y coleccionistas (especialmente de cartas Topps), sino que también eleva la celebración del rendimiento individual dentro de la liga.

    Al vestir el Logoman dorado, Gilgeous-Alexander, Castle y Mobley llevarán consigo un recordatorio visible de sus logros de la temporada pasada, estableciendo un nuevo estándar de excelencia y distinción en la NBA. Este trío, que representa la excelencia ofensiva, el potencial joven y el dominio defensivo, será el centro de atención con su insignia dorada.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Julio Rodríguez
Martes 21 de Octubre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Baloncesto