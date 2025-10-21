Topps y NBA anuncian el exclusivo Gold Logoman Club para la temporada 2025-26

La NBA y Topps han presentado una distinción sin precedentes para la temporada 2025-26: el exclusivo "Gold Logoman Club". Esta iniciativa busca honrar a los jugadores más destacados de la liga, aquellos que se alzaron con los premios individuales más importantes de la temporada anterior.
El reconocimiento es tanto simbólico como visualmente impactante: los jugadores seleccionados portarán un Logoman de la NBA dorado en sus camisetas durante toda la campaña, marcando instantáneamente su estatus de élite.
Los únicos tres miembros: MVP, novato y mejor defensor
Para la temporada 2025-26, solo tres estrellas han logrado ingresar a este selecto club, reflejando su dominio absoluto en sus respectivas categorías:
-
Shai Gilgeous-Alexander (MVP reinante): Como el actual Jugador Más Valioso (MVP), el base demuestra su consolidación como una de las figuras definitorias de la liga.
-
Stephon Castle (Novato del Año reinante): Tras una temporada de debut espectacular, el joven talento se lleva el título de Novato del Año, señalando un futuro brillante.
-
Evan Mobley (Jugador Defensivo del Año reinante): El pívot ha cimentado su reputación como el mejor ancla defensiva de la liga, ganando el premio a Jugador Defensivo del Año.
Un homenaje al rendimiento individual
Este lanzamiento no solo crea un nuevo punto de interés para los aficionados y coleccionistas (especialmente de cartas Topps), sino que también eleva la celebración del rendimiento individual dentro de la liga.
Al vestir el Logoman dorado, Gilgeous-Alexander, Castle y Mobley llevarán consigo un recordatorio visible de sus logros de la temporada pasada, estableciendo un nuevo estándar de excelencia y distinción en la NBA. Este trío, que representa la excelencia ofensiva, el potencial joven y el dominio defensivo, será el centro de atención con su insignia dorada.