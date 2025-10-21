Topps y NBA anuncian el exclusivo Gold Logoman Club para la temporada 2025-26

Suscríbete a nuestros canales

La NBA y Topps han presentado una distinción sin precedentes para la temporada 2025-26: el exclusivo "Gold Logoman Club". Esta iniciativa busca honrar a los jugadores más destacados de la liga, aquellos que se alzaron con los premios individuales más importantes de la temporada anterior.

El reconocimiento es tanto simbólico como visualmente impactante: los jugadores seleccionados portarán un Logoman de la NBA dorado en sus camisetas durante toda la campaña, marcando instantáneamente su estatus de élite.

Los únicos tres miembros: MVP, novato y mejor defensor

Para la temporada 2025-26, solo tres estrellas han logrado ingresar a este selecto club, reflejando su dominio absoluto en sus respectivas categorías: