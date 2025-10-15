NBA: ¡Una nueva era en el coleccionismo! De la cancha a las tarjetas

Suscríbete a nuestros canales

A partir de la presente temporada, todos los rookies (novatos) de la NBA llevarán un "Debut Patch" (Parche de Debut) especial en su camiseta durante su primer partido de la temporada regular, según anunció la compañía de tarjetas coleccionables Topps.

Esta iniciativa marca la expansión del popular programa de parches de debut de Topps, que ya ha tenido éxito en la Major League Baseball (MLB).

Puntos a destacar

-El parche: El "Debut Patch" será usado en la camiseta por cada novato de la NBA en su primer partido en la cancha.

-Creación de coleccionables únicos: Una vez que el jugador haga su debut, el parche será retirado de la camiseta, autenticado y luego se integrará en una tarjeta coleccionable autografiada única (1-de-1) del jugador.

-Lanzamiento: Estas exclusivas tarjetas autografiadas con el parche de partido usado se insertarán aleatoriamente en paquetes sellados de productos Topps, que se lanzarán en 2026.

Impacto en el coleccionismo

La adición del "Debut Patch" se espera que cree algunas de las tarjetas de novato más codiciadas y valiosas de la temporada, ofreciendo a los coleccionistas una pieza tangible de un momento histórico en la carrera de un jugador.

La reactivación de Topps como licenciatario exclusivo de tarjetas coleccionables de la NBA (Fanatics Collectibles) llega con evolución después de una ausencia de 16 años.



