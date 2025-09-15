Mexicano José Urquidy vuelve al montículo tras dos años fuera por Tommy John

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Detroit recibieron este domingo una buena noticia en relación con su bullpen y de cara a la postemporada: la vuelta del relevista mexicano José Urquidy tras casi dos años de ausencia por una cirugía en el codo derecho.

El derecho tuvo su última participación en Las Mayores fue en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2023 con los Astros de Houston. Tras finalizar esa temporada, terminó firmando un contrato de un año con Detroit, en donde participó en diez juegos de rehabilitación en ligas menores antes de su regreso.

Primera presentación de Urquidy

El jugador de 30 años se vio envuelto en una dura batalla este domingo intentando proteger una ventaja de dos carreras. Después de que Keider Montero lanzara cinco entradas donde solo permitió tres hits y ninguna carrera, Urquidy tuvo que mantener el ritmo.

En la baja de la sexta entrada, ponchó al primer bateador que enfrentó antes de inducir dos elevados de out intercalados con un sencillo.

José Urquidy tuvo algunos problemas en la séptima, permitiendo un sencillo para abrir la entrada. Ponchó al siguiente bateador que enfrentó, pero después de concederle una base por bolas al siguiente para poner corredores en primera y segunda, el mánager AJ Hinch le quitó la pelota.

Afortunadamente, Tommy Kahnle entró y cerró la entrada, con dos outs que terminaron la entrada sin permitir carreras.

La última línea de José Urquidy durante su regreso fue una salida sin anotaciones en 1.1 tercios de entrada, donde permitió dos hits con dos ponches y una base por bolas, lo que le dio a Detroit la oportunidad de ganar el final de esta serie. Además, utilizó sus cinco pitcheos; recta, sinker, cutter, slider y cambio.

Los Tigres necesitarán ver más de Urquidy para cerrar la temporada regular, pero esta fue una gran demostración en su regreso.