Cal Raleigh iguala registro histórico en jonrones para bateadores ambidextros

Suscríbete a nuestros canales

El estelar receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, conectó este fin de semana su quincuagésimo cuarto (54) jonrón de la actual temporada e igualó la mayor cantidad de jonrones de un bateador ambidiestro en una sola temporada, en el encuentro ante Los Ángeles Angels. Compromiso que se disputó en el T-Mobile Park, casa del conjunto naviero.

Dicho registro de jonrones para bateadores ambidextros se encontraba en manos del Salón de la Fama de Grandes Ligas, Mickey Mantle, desde la temporada 1961.

Raleigh es líder de Grandes Ligas en el departamento de batazos de larga distancia, tercero en impulsadas detrás de Pete Alonso y Kyle Schwarber.

El primero de Cal Raleigh

El receptor hizo acto de presencia en la primera entrada ante los lanzamientos del derecho Kyle Hendricks. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Sin outs en la pizarra, corredor en la inicial y al primer lanzamiento que vio de Hendricks, un sinker de unas 85 millas por hora en la zona externa del homeplate, Raleigh haría swing para sacar la pelota por todo el jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Cal Raleigh tuvo una velocidad de salida de 109.4 millas por hora y recorrió 409 pies de distancia.

Sus números

Cal Raleigh se encuentra en su quinta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Seattle. El receptor tiene un promedio vitalicio de .225, con 476 hits, 147 jonrones y 366 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .244/.359/.577 (Avg/Obp/Slg); en 549 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 134 imparables, 54 cuadrangulares, anotado 101 e impulsado 115. Ha recibido 92 boletos y se ha ponchado en 171 ocasiones