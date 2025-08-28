Play by Play

BOS 3
BAL 2


COL 3
HOU 4


AZ 6
MIL 4


PIT 1
STL 4


CHC 3
SF 4


ATL 4
PHI 15
B: 0
S: 0
O: 1
MIA 4
NYM 4
B: 0
S: 0
O: 0
NYY 4
CWS 4
B: 1
S: 2
O: 0

MIA
62-71 (.466)
4
Baja 6th 0 out
4

NYM
72-61 (.541)
Jeff McNeil

AL BATE

Jeff McNeil (2B)
1 - 0
Cade Gibson

LANZA

Cade Gibson
0.0 IP, 0 CL, 0 K, 0 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 0 3 0 0 0 - - - 4 5 0
2 0 0 0 2 - - - 4 5 1
Entradas MIA NYM
Agustín Ramírez out con elevado de sacrificio a jardinero central Cedric Mullins. Jakob Marsee anota. 1 0
Brandon Nimmo pega doble (24) con rodado a jardinero derecho Dane Myers. Francisco Lindor anota Pete Alonso anota. 1 2
Liam Hicks se embasa en jugada de selección, fildeada por segunda base Jeff McNeil. Xavier Edwards anota. 2 2
Otto Lopez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Troy Johnston anota. 4 2
Pete Alonso batea jonrón (30) con elevado por el jardín central. Juan Soto anota . 4 4
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
X. Edwards 2B 3-0 1 0 0 .286
J. Marsee CF 3-1 1 0 0 .355
L. Hicks 1B 3-1 1 0 1 .261
A. Ramírez C 2-0 0 0 1 .227
T. Johnston LF 3-1 1 0 0 .283
O. Lopez SS 3-1 0 0 1 .238
H. Hernández DH 2-0 0 0 0 .263
M. Acosta 3B 2-1 0 0 0 .174
D. Myers RF 2-0 0 0 0 .234




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Adam Mazur 4.0 2 4 2 60-39 5.59
Lake Bachar 1.0 2 1 2 26-17 3.45
Cade Gibson 0.0 0 0 0 0-0 3.20
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 3-2 1 0 0 .268
J. Soto RF 2-0 1 0 0 .249
P. Alonso 1B 3-2 2 1 2 .267
B. Nimmo LF 3-1 0 0 2 .258
M. Vientos DH 3-0 0 0 0 .244
J. McNeil 2B 1-0 0 0 0 .254
B. Baty 3B 2-0 0 0 0 .247
C. Mullins CF 1-0 0 0 0 .231
H. Senger C 2-0 0 0 0 .175




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Clay Holmes 5.0 2 5 2 88-54 3.60
Ryne Stanek 1.0 0 0 0 21-11 5.40

Miami
NY Mets
5 H 5
0 HR 1
5 TB 10
6 DEB 4

Miami
NY Mets
4 K 2
56 ST 65
5 H 5
2 BB 3
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 76 57 .571 - L3
Mets 72 61 .541 4.0 W3
Marlins 62 71 .466 14.0 L2
Braves 61 72 .459 15.0 W2
Nationals 53 80 .398 23.0 L5
Probabilidad de ganar
51.4 %
6 parte alta
(B:2 S:2 O:3)

Miami 4 - 4 NY Mets
Xavier Edwards batea elevado de out a jardinero derecho Juan Soto.
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Partly Cloudy, 72 ºF
Capacidad: 42.136
Árbitros:
Home Plate: Jansen Visconti
1era base: Andy Fletcher
2da base: Malachi Moore
3era base: Austin Jones
