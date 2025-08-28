|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|4
|5
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|-
|-
|-
|4
|5
|1
|Entradas
|MIA
|NYM
|1º
|Agustín Ramírez out con elevado de sacrificio a jardinero central Cedric Mullins. Jakob Marsee anota.
|1
|0
|1º
|Brandon Nimmo pega doble (24) con rodado a jardinero derecho Dane Myers. Francisco Lindor anota Pete Alonso anota.
|1
|2
|3º
|Liam Hicks se embasa en jugada de selección, fildeada por segunda base Jeff McNeil. Xavier Edwards anota.
|2
|2
|3º
|Otto Lopez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Troy Johnston anota.
|4
|2
|5º
|Pete Alonso batea jonrón (30) con elevado por el jardín central. Juan Soto anota .
|4
|4
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|X. Edwards 2B
|3-0
|1
|0
|0
|.286
|J. Marsee CF
|3-1
|1
|0
|0
|.355
|L. Hicks 1B
|3-1
|1
|0
|1
|.261
|A. Ramírez C
|2-0
|0
|0
|1
|.227
|T. Johnston LF
|3-1
|1
|0
|0
|.283
|O. Lopez SS
|3-1
|0
|0
|1
|.238
|H. Hernández DH
|2-0
|0
|0
|0
|.263
|M. Acosta 3B
|2-1
|0
|0
|0
|.174
|D. Myers RF
|2-0
|0
|0
|0
|.234
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Adam Mazur
|4.0
|2
|4
|2
|60-39
|5.59
|Lake Bachar
|1.0
|2
|1
|2
|26-17
|3.45
|Cade Gibson
|0.0
|0
|0
|0
|0-0
|3.20
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|3-2
|1
|0
|0
|.268
|J. Soto RF
|2-0
|1
|0
|0
|.249
|P. Alonso 1B
|3-2
|2
|1
|2
|.267
|B. Nimmo LF
|3-1
|0
|0
|2
|.258
|M. Vientos DH
|3-0
|0
|0
|0
|.244
|J. McNeil 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.254
|B. Baty 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.247
|C. Mullins CF
|1-0
|0
|0
|0
|.231
|H. Senger C
|2-0
|0
|0
|0
|.175
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Clay Holmes
|5.0
|2
|5
|2
|88-54
|3.60
|Ryne Stanek
|1.0
|0
|0
|0
|21-11
|5.40
|
Miami
|
NY Mets
|5
|H
|5
|0
|HR
|1
|5
|TB
|10
|6
|DEB
|4
|
Miami
|
NY Mets
|4
|K
|2
|56
|ST
|65
|5
|H
|5
|2
|BB
|3
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|X. Edwards 2B
|3-0
|1
|0
|0
|.286
|J. Marsee CF
|3-1
|1
|0
|0
|.355
|L. Hicks 1B
|3-1
|1
|0
|1
|.261
|A. Ramírez C
|2-0
|0
|0
|1
|.227
|T. Johnston LF
|3-1
|1
|0
|0
|.283
|O. Lopez SS
|3-1
|0
|0
|1
|.238
|H. Hernández DH
|2-0
|0
|0
|0
|.263
|M. Acosta 3B
|2-1
|0
|0
|0
|.174
|D. Myers RF
|2-0
|0
|0
|0
|.234
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Adam Mazur
|4.0
|2
|4
|2
|60-39
|5.59
|Lake Bachar
|1.0
|2
|1
|2
|26-17
|3.45
|Cade Gibson
|0.0
|0
|0
|0
|0-0
|3.20
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|3-2
|1
|0
|0
|.268
|J. Soto RF
|2-0
|1
|0
|0
|.249
|P. Alonso 1B
|3-2
|2
|1
|2
|.267
|B. Nimmo LF
|3-1
|0
|0
|2
|.258
|M. Vientos DH
|3-0
|0
|0
|0
|.244
|J. McNeil 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.254
|B. Baty 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.247
|C. Mullins CF
|1-0
|0
|0
|0
|.231
|H. Senger C
|2-0
|0
|0
|0
|.175
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Clay Holmes
|5.0
|2
|5
|2
|88-54
|3.60
|Ryne Stanek
|1.0
|0
|0
|0
|21-11
|5.40
|
Miami
|
NY Mets
|5
|H
|5
|0
|HR
|1
|5
|TB
|10
|6
|DEB
|4
|
Miami
|
NY Mets
|4
|K
|2
|56
|ST
|65
|5
|H
|5
|2
|BB
|3
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Marlins
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|4
|5
|0
|Mets
|2
|0
|0
|0
|2
|-
|-
|-
|4
|5
|1
|Entradas
|MIA
|NYM
|alta
|1º
|Agustín Ramírez out con elevado de sacrificio a jardinero central Cedric Mullins. Jakob Marsee anota.
|1
|0
|baja
|1º
|Brandon Nimmo pega doble (24) con rodado a jardinero derecho Dane Myers. Francisco Lindor anota Pete Alonso anota.
|1
|2
|alta
|3º
|Liam Hicks se embasa en jugada de selección, fildeada por segunda base Jeff McNeil. Xavier Edwards anota.
|2
|2
|alta
|3º
|Otto Lopez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Troy Johnston anota.
|4
|2
|baja
|5º
|Pete Alonso batea jonrón (30) con elevado por el jardín central. Juan Soto anota .
|4
|4
Ver más