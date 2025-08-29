Visa B1/B2: Descubre cuántas veces puedes ingresar a Estados Unidos como turista

Suscríbete a nuestros canales

La visa B1/B2 es uno de los documentos más solicitados por los viajeros que desean visitar Estados Unidos, ya sea por turismo, negocios o motivos personales. Sin embargo, una de las dudas más comunes entre los solicitantes es la cantidad de veces que se puede entrar al país con este permiso, y es que, la respuesta no se limita a un número exacto, ya que depende de varios factores relacionados con la validez de la visa y las decisiones de las autoridades migratorias.

Duración y vigencia de la visa de turista B1/B2

Generalmente, la visa de turista B1/B2 puede tener una vigencia de 5 a 10 años, dependiendo del país de origen del solicitante. Durante este tiempo, se permite realizar múltiples entradas a Estados Unidos, siempre que se cumplan con las condiciones establecidas por la ley migratoria.

No obstante, cada ingreso es evaluado por el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien determina el tiempo máximo de estadía, que suele ser de hasta seis meses por visita.

El número de ingresos no tiene un límite preestablecido mientras la visa esté vigente, pero sí existen condiciones que deben cumplirse. Entre ellas destacan:

No permanecer más tiempo del autorizado en cada viaje.

Mantener un motivo válido de visita, ya sea turismo o negocios.

No realizar actividades que requieran otro tipo de visa, como estudiar o trabajar.

Aunque no haya un tope específico de entradas, visitar EEUU con demasiada frecuencia podría generar sospechas en los oficiales migratorios, ya que, si el viajero aparenta estar residiendo en el país de manera encubierta, corre el riesgo de que le reduzcan el tiempo de estadía o incluso le nieguen la entrada.

Por ello, se recomienda planificar los viajes de forma justificada y demostrar siempre vínculos sólidos con el país de residencia.