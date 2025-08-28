Estados Unidos: Estos bancos estarán cerrados el 1 de septiembre, conoce por qué

Suscríbete a nuestros canales

El próximo lunes 1 de septiembre será feriado bancario en Estados Unidos debido a la celebración del Día del Trabajo, por lo que, durante esa jornada, las entidades financieras permanecerán cerradas y no podrán procesar operaciones como depósitos, transferencias ni retiros.

Dicho cierre afectará también a quienes tienen cuentas desde el extranjero y requieran movimientos ese día.

Operaciones bancarias que no estarán disponibles el 1 de septiembre en EEUU

Las actividades que quedarán inhabilitadas por 24 horas incluyen:

Transferencias electrónicas ACH y WIRE.

Depósitos en efectivo y retiros de dinero.

Movimientos programados en cuentas de bancos estadounidenses.

Por ende, quienes tengan operaciones agendadas deberán reprogramarlas con antelación para evitar demoras.

Servicios adicionales que también se verán afectados

El cierre bancario no será la única limitación durante el Día del Trabajo, ya que el Servicio Postal de Estados Unidos suspenderá completamente sus operaciones, sin entregas ni recolección de correspondencia. Empresas privadas como UPS, FedEx y Amazon trabajarán con horarios reducidos, lo que puede ocasionar retrasos en la entrega de paquetes y pedidos en línea.

Historia del Día del Trabajo en Estados Unidos

La primera celebración del Día del Trabajo se llevó a cabo en 1882 en Nueva York, cuando miles de trabajadores marcharon par exigir mejores condiciones laborales. Tres años después, el Congreso lo convirtió en un feriado federal, y desde entonces, cada año el país recuerda esta fecha como un homenaje a los derechos adquiridos por la clase trabajadora.