Rafael Cartolano va con todo: La estrategia detrás de sus dos excelentes presentados para la Gala Hípica de Caracas (+Video)

Un entrenador que siempre se destaca en cualquier competencia dominical es Rafael Cartolano quien dice presente en la venidera reunión 32 en el hipódromo La Rinconada.

El equipo de Meridiano aprovechó la oportunidad de entrevistar al efectivo trainer para conversar sobre estos sus dos ejemplares presentados para la Gala Hípica de Caracas 2025: Colossus y Arrebol.

Rafael Cartolano: Entrevista en vivo dos participantes selectivas Gala Hípica de Caracas La Rinconada

Un gran saludo para usted trainer. Su primer compromiso para la Gala Hípica de Caracas es para la Copa Invitacional del Caribe (G1), a la altura de la sexta competencia del ciclo no válido con el excelente ejemplar de su cuadra: Colossus.

-Un ejemplar que viene de llegar segundo en su última actuación y esperamos estar decidiendo en dicha selectiva.

Culminas con el Clásico Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (G1) por intermedio del castaño de seis años, Arrebol en la quinta válida para el juego 5y6 Nacional.

-Este ejemplar también se encuentra muy bien. Viene de obtener triunfo en su última actuación. Vamos a un lote bastante rankeado en este clásico y aspiramos y esperamos estar decidiendo dicha prueba.