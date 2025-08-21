Abraham Toro recibe malas noticias del equipo de Boston (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston han tomado una decisión importante en su roster al designar al infielder venezolano Abraham Toro para asignación en la presente temporada de Grandes Ligas. Esta medida permite al equipo evaluar opciones para su alineación interna y ajustar su plantilla conforme a las necesidades estratégicas en esta etapa de la campaña.

La salida del criollo deja un espacio que será ocupado por otro jugador que pueda aportar al desempeño del equipo en la presente zafra.

Como consecuencia de este movimiento, el infielder David Hamilton ha sido llamado de regreso al equipo de MLB. Hamilton tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad en las Grandes Ligas, mientras los Medias Rojas observan cómo puede integrarse al roster y contribuir tanto en defensa como en la ofensiva. El regreso de este jugador lo hacen para mantener la competitividad del equipo y fortalecer la profundidad en el infield.

Abraham Toro deberá esperar por una nueva oportunidad

La información sobre la designación de Toro fue compartida en la red social X por Jen McCaffrey, periodista de The Athletic. La noticia ha generado atención entre los aficionados y analistas, quienes siguen de cerca los cambios en la alineación de Boston y las decisiones que podrían influir en el rendimiento del equipo durante la temporada.

Abraham Toro tuvo un desempeño irregular en la temporada 2025, disputando 77 juegos con los Medias Rojas. Durante ese periodo, bateó para .239, conectando 62 hits, entre ellos 13 dobles y siete jonrones. Además, remolcó 27 carreras y anotó 33, mostrando destellos de su potencial ofensivo aunque sin lograr la consistencia que esperaba la franquicia.