El mapa de la victoria: Así son las montas de Johan Aranguren para conquistar la Gala Hípica de Caracas (+Video)

Uno de los jinetes consecuentes y colaboradores habituales para este medio digital es sin duda, Johan Aranguren, quien durante un breve receso en sus actividades de traqueos en el óvalo de La Rinconada.

Johan Aranguren: Entrevista en vivo compromisos Gala Hípica de Caracas La Rinconada

Aranguren tendrá un total de cinco compromisos, pero solo compartió su información detallada de en tres montas para la Gala Hípica de Caracas 2025 para el día domingo en la esperada reunión 32 de carreras.

Un gran saludo Johan. Tienes tres compromisos para la importante Gala Hípica de Caracas. Comienza en el Clásico Internacional Sprinters (Yeguas)(G2), a la altura de la quinta competencia con Miss Emmy que se estrena en la cuadra del trainer Pedro Coronil.

-Es una yegua que anda bastante bien, estrena nueva cuadra además de estar bastante recuperada y hará una bonita carrera.

Otro clásico de la Gala Hípica es el Internacional Sprinters (G1) con el ejemplar Júpiter Max de Carlos Luis Uzcátegui en la primera válida para el juego del 5y6 Nacional.

-Estoy muy agradecido con su entrenador Carlos Luis Uzcátegui y con el Stud Yellowstone. Es un caballo que se ha visto y anda bastante bien. Siempre las corre pareja y va a hacer una bonita competencia.

Tu último compromiso selectivo de la Gala será en la quinta válida con el Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (G1) con el cuatroañero Vino Tinto que reaparece a la pista de La Rinconada luego de 49 días sin correr.

-Un caballo que anda excelente en cancha. Estoy muy agradecido con su propietario, al igual que su entrenador por darme la confianza y considero que va estar haciendo una bonita carrera.