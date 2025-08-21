¡Castigo absoluto! La postura de la Conmebol tras los graves incidentes en el Independiente-U de Chile

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles se vivió un capítulo lamentable en la historia del fútbol sudamericano. Hinchas de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron una noche terrorífica en el partido de vuelta entre ambos clubes, correspondiente a los Octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Las escenas de violencia comenzó cuando los aficionados chilenos lanzaron proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia los fanáticos del Rojo que estaban ubicados en la popular baja. Pese al partido continúo con normalidad, el desafío tuvo que suspenderse a los cuatro minutos de la parte complementaria luego de que iniciara una batalla campal entre ambas hinchadas, que dejó múltiples heridos de gravedad.

Después de varios minutos de incertidumbre, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) envió un fuerte comunicado, donde confirmaba la cancelación del compromiso en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, algo poco habitual en las decisión del ente organizador.

Comunicado de la Conmebol