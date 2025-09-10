Mimí Lazo con nueva cara: "Saliendo del doctor"

Suscríbete a nuestros canales

Con el propósito de verse fresca y joven, la actriz y humorista venezolana Mimí Lazo se ha realizado un retoque en el rostro. La protagonista de la exitosa novela “Viejo Yo”, posteó en Instagram un video con una faja negra post-quirúrgico.

Con el humor y energía que la caracteriza la criolla aseveró que estaba saliendo de la consulta con su médico, quien le pidió que no hiciera ningún video hablando de la operación, a lo que ella no hizo nada de caso.

¿Qué se hizo?

Aunque Lazo no confesó que procedimiento se realizó, si comentó que le quitaron los puntos de la cabeza y que solo faltan los de los lados, que se los retiran muy pronto.

Además, se mostró muy feliz al saber que podrá realizar la exitosa pieza teatral “Mi gordo no me lo quita nadie”, con un rostro totalmente renovado.

En este sentido, aseveró que su médico no tiene Instagram y por eso no se va enterar que ha relavado el secreto de su operación.

“Saliendo del doctor que me dice: ´No se te ocurra ponerte hacer un video´ 3 segundos después…”, escribió.

Respuesta de su hija

Sindy Lazo, única hija de Mimí, quien vive fuera de Venezuela, no dudo en comentar en la publicación aseverando que su progenitora nunca se guarda nada.

“Ma guarda algo para ti. Qué manera de contarlo todo. Te amo, nadie como tú. no que traten”, escribió.