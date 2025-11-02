Farándula

Guillermo Dávila anuncia que se separa: "Esta transición no es un adiós"

El caraqueño indicó que, este nuevo camino busca ajustarse a la evolución natural que lo ayudará a seguir creciendo

Por

Bárbara Chirino
Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 04:55 pm
Guillermo Dávila / Cortesía
La tarde del domingo 2 de noviembre, el cantante venezolano Guillermo Dávila, usó su cuenta de Instagram para confirmar una noticia que venía rodando desde el pasado viernes.

Tras un comunicado emitido por su exmánager Félix Orco, el caraqueño de 70 años indicó que, continuará su carrera por separado y, contará con un nuevo equipo de trabajo que se adapta a la “evolución del mundo del espectáculo”.

Guillermo Dávila se desliga de su mánager

El artista publicó en su Instagram un mensaje en el que confirma que, ya no trabajará más de la mano de Orco, quien lo acompañó por muchos años en su carrera. 

“Hoy decido tomar las riendas de mi carrera artística, adaptando la forma en que gestiono mis proyectos y presentaciones. A partir de ahora, contaré con un equipo más amplio de agentes, que colaborarán en la distribución de mis espectáculos”, escribió.

En el mismo mensaje, aprovechó de agradecerle a Félix: “Quiero expresar mi profundo agradecimiento a @felixorcoentertainment, mi manager durante una etapa muy valiosa, por su dedicación, compromiso y todo lo que aprendimos juntos”. 

Finalmente, aseguró que, su trayectoria no termina aquí y el cambio significa “una evolución natural que nos permitirá seguir creciendo, cada uno en su propio camino, con el mismo respeto y cariño de siempre”. 

Comunicado de Félix Orco

Por su parte, el pasado 31 de octubre, Félix sorprendió al anunciar que dejaría de representar al cantante Guillermo Dávila. El exmámager del criollo utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar la decisión, explicando que la ruptura responde a "motivos de fuerza mayor".

En el mismo mensaje agradeció a todos los que lo acompañaron durante su tiempo como manager. "Ha sido una experiencia llena de aprendizaje y momentos inolvidables. Quiero dar las gracias de corazón a todos los fans", se lee en el comunicado.

"Me quedo con lo positivo, con el cariño de la gente y con muchas historias bonitas. Gracias de verdad, de todo corazón. Los nuevos comienzos siempre traen grandes cosas", concluyó.

 

