¡Qué nostalgia! Así es cómo Guillermo Dávila "El ídolo de una generación" recuerda participación en la novela Ligia Elena

En el año 1982 Guillermo Dávila despegó su carrera artística al cantar y protagonizar la novela “Ligia Elena” junto a la actriz Alba Roversi. El tema del culebrón “Solo pienso en ti”, le dio un gran éxito dentro y fuera del país, llevándolo a tener una carrera muy grande en la música, por lo que recientemente en sus plataformas digitales recordó la sensación de la balada.

El también compositor nacido el 18 de marzo de 1955 indicó en un clip posteado en su cuenta de Instagram que el tema le mueve el piso como el primer día que lo escuchó. “La canción no la compuse yo, si mal no recuerdo fue Rodrigo García, un colombiano. La canción fue un éxito en mi vida que cada vez que la canto, me mueve el piso”, expresó.

En el drama original de César Miguel Rondón, Guillermo interpretó a Ignacio Ramón “Nacho” Gamboa, un alocado muchacho de barrio hijo de un chofer. En la trama el joven también ama la música y la final se convierte en un cantante que pega en la radio.

Concierto en Ecuador

Guillermo que sostuvo en el pasado una relación con la presentadora zuliana Chiquinquirá Delgado y fruto de ese amor tuvieron una hija llamada María Elena Dávila, expresó su felicidad por encontrarse con su público ecuatoriano próximamente.

“La próxima semana arranca mi tour por Ecuador, 3 de mayo Cuenca, 4 de mayo Ibarra, 11 de mayo Santo Domingo de Colorado. Salieron dos fechas más, próximamente lo confirmaremos por aquí”, escribió.

Las reacciones

Los comentarios de cariño no se hicieron esperar, internautas recordaron lo excelente de la producción. “Ligia Elena esa novela me encanto”, “Claro fue desde ese entonces que estando adolescente me enamore platónicamente de ti”, “Me acuerdo de aquellos tiempos cuando te presentaban en Súper Sábado Sensacional”, son algunas de las opiniones.