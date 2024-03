En video: Elvis Crespo recuerda cómo Maite Delgado impulsó su carrera en Venezuela

En un reciente episodio de "Chaban Podcast" del actor y empresario venezolano Alejandro Chabán, estuvo como invitado el merenguero de ascendencia puertorriqueña, Elvis Crespo, y durante la conversación admitió con gran sentimiento que Venezuela es parte importante de su carrera.

Recordando cómo fueron sus inicios, el artista trajo a colación la vez que fue entrevistado por Maite Delgado en su programa "Maite", un talk show que fue transmitido por el canal de la colina. En esa oportunidad, Crespo se encontraba promocionando su tema "Píntame".

"Maite me entrevistó y me presentó en Venezuela, y el video de esa presentación de ese show se pegó en Twitter, esa presentación se hizo viral. Tiene algo mágico Maite presentándome en Venezuela", expresó. Asimismo, resaltó que fue el primer país y pudo visitar lugares como Valencia, Maracaibo, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz y por supuesto la ciudad capital.

Su salto a la fama

Luego del mencionado espacio en el programa, Elvis fue abriéndose paso en el territorio nacional y eso lo ayudó a convertirse en el dueño del tema principal de la emblemática telenovela de RCTV, "Carita Pintada", en la que usaron precisamente la canción que venía promocionando en el año 1999.

Al ver el éxito que obtuvo, Venevisión decidió firmar con él un acuerdo para que su música no fuera usada en otros canales. "Y vino Venevisión y me firmó pa' que yo no fuera a hacer televisión a Radio Caracas, en un contrato de exclusividad de seis shows en Sábado Sensacional, ah... ¡Y no puedo cantar "Píntame" en Sábado Sensacional", agregó.

El estadounidense regresa al país

En noviembre del 2023 volvió con una electrizante puesta en escena que inició con sus canciones "Nuestra canción" y "Píntame", clásicos que retumbaron la terraza. Para sorpresa de muchos, el artista invitó al escenario a la dominicana Miriam Cruz, exintegrante de 'Las Chicas del Can', para cantar juntos su nuevo sencillo "Ámame" en el CCCT.

Ahora, los caraqueños tendrán una nueva cita con el merenguero el próximo 14 de junio en el Poliedro de Caracas cuando llegue con toda su energía para celebrar los 30 años de carrera artística del zuliano Omar Enrique, la cual contará con más de 20 artistas en escena y tendrá una duración de unas 12 horas de pura música buena.