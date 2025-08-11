FUTBOL INTERNACIONAL

Finales: la deuda pendiente de Mohamed Salah (+dato)

El Liverpool comenzó la temporada con una derrota y una copa pérdida 

Por Neyken Vegas
Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 09:57 pm
Dicen que los grandes jugadores se crecen en los momentos decisivos, no obstante, ese no ha sido el caso de Mohamed Salah, quien tiene una gran deuda pendiente en las finales.

El extremo egipcio es una leyenda del Liverpool y siempre resalta con su brillante manera de jugar al balompié, pero en sus últimas 13 finales por copa, queda en evidencia su falta de contundencia en duelos importantes.

El Liverpool pierde la Community Shields en penales:

El inicio oficial de la zafra 2025-2026, para el Liverpool fue un poco agridulce, motivado a que perdieron la Community Shields en la tanda de penales contra el Crystal Palace, sin embargo, las nuevas adquisiciones del club hicieron un gran trabajo.

De hecho, los dos tantos en el tiempo reglamentario fueron anotados por Ekitike y Frimpong, dos piezas que se estrenaron este domingo. Pero, la otra parte negativa, es que estrellas como Salah no brillaron.

Mohamed Salah sigue quedando en deuda en las finales:

De hecho, esta no es la primera vez que Mohamed no puede anotar en un juego decisivo, motivado a que en las últimas 13 finales más recientes que ha disputado con los "Reds", incluyendo todas las competiciones, solamente hizo gol en dos y ambos fueron por la vía del penalti.

  • 2017 AFCON: no marcó 
  • 2018 UCL: no marcó 
  • 2019 UCL: anotó de penal 
  • 2019 Super Cup: no marcó 
  • 2019 Mundial Clubes: no marcó 
  • 2021 AFCON: no marcó 
  • 2022 Community Shield: marcó de penal 
  • 2022 FA Cup: no marcó 
  • 2022 UCL: no marcó 
  • 2022 EFL: no marcó 
  • 2025 EFL: no marcó 
  • 2025 Community Shield: no marcó.

Aunque de esas últimas 13 finales, el Liverpool ganó siete, ese número de trofeos pudo ser mayor si el delantero egipcio hubiese sido más determinante.

