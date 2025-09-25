Tom Holland ya está listo para retomar las grabaciones de Spider-Man

Suscríbete a nuestros canales

La semana pasada la producción de la nueva película ‘Spider-Man: Brand New Day’ vivió un susto luego de que Tom Holland sufriera una “conmoción cerebral leve” tras golpearse la cabeza durante una escena de riesgo.

Aunque la lesión del británico, de 29 años, “no fue tan grave” las grabaciones se pausaron por unos días debido a la usencia de la estrella principal. Esta nueva entrega tiene un presupuesto alrededor de 200 millones de dólares.

“El accidente no fue tan grave como la gente cree. Se le rompió un cable en una anilla y se golpeó la cabeza”, confesó una fuente a Daily Mail.

A pesar que el rodaje podría seguir sin él, todo el equipo decidió tomarse unos días mientras Tom Holland se recupera y regresa al rodaje Spider-Man.

Tom Holland listo para regresar al rodaje

En una nueva actualización sobre el protagonista de Spider-Man se espera que regresa al set la próxima semana mientras se toma unos días para recuperarse y volver con todo.

“Tom se lo está tomando con calma ya que tenía una sospecha de conmoción cerebral y nadie quiere que se apresure a regresar al set”, comentó el informante.

La cinta se está grabando en Leavesden Studios en Watford, Herts, Inglaterra, incluso cuando iniciaron el film se publicó en redes sociales parte de las escenas, en donde se veá al prometido de Zendaya sumergido en su papel.

De acuerdo a la producción este incidente no retrasará la fecha de estreno, pautada para el 31 de julio de 2026.

Emergencia en el set

De acuerdo a un portavoz el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra recibieron una llamada a las 10:30 am (hora local) para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios en Watford.

Minutos más tarde, una ambulancia llegó al sitio y Tom fue trasladado al hospital para recibir atención adicional.