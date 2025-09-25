Revelan el esperado tráiler final de “Wicked: For Good” ¡Véalo aquí!

Suscríbete a nuestros canales

La tan esperada secuela “Wicked: For Good” llegará a cines del Reino Unido el 21 de noviembre de 2025, prometiendo una exploración más intensa de la amistad central entre Elphaba y Glinda. Con el tráiler final de la que será la película se han revelado varios detalles de la trama.

Con Cynthia Erivo y Ariana Grande como protagonistas, esta segunda parte del musical de Broadway se centra en la "prueba de fuego" que enfrenta la relación. El director Jon M. Chu explicó que la verdadera fortaleza de su vínculo surge en “la adversidad y la lucha”.

Una trama que explora lo emocional

Este nuevo film profundiza en el desarrollo emocional de los personajes. Elphaba, interpretada por Erivo, se enfrenta al statu quo de Oz, mientras Glinda, bajo la interpretación de Grande, permanece en la Ciudad Esmeralda.

La actriz Cynthia Erivo destacó para Empire que el núcleo de la cinta es mostrar una amistad femenina auténtica, un enfoque a menudo se encuentra ausente en el cine.

La música es clave

Como todo musical, respira a través de la música, y para “Wicked: For Good” esto es pieza clave para conectar con el público y contar su historia. Dos temas en las voces de Cynthia Erivo y Ariana Grande resonarán los tímpanos de los cinéfilos.