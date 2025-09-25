Paul Skenes cerró la temporada con este récord sin precedentes en MLB

Suscríbete a nuestros canales

Desde su debut en 2024, Paul Skenes es sin duda de los mejores lanzadores en las Grandes Ligas. Esta temporada 2025 volvió a brillar con los Piratas de Pittsburgh y podría estar en camino al primer Cy Young de su joven carrera en el mejor beisbol del mundo.

Con tan solo 23 años, este lanzador ha mostrado carácter, gallardía y dominio, como si tuviera décadas en la Gran Carpa. El pasado 24 de septiembre hizo su última apetura de esta campaña regular y cerró con números notables, logrando incluso un récord sin precedentes en MLB.

Paul Skenes es sinónimo de historia

En su última salida ante los Rojos de Cincinnati, Skenes trabajó por espacio de seis innings, donde le dieron cuatro hits, no permitió carreras y siete ponches, yéndose sin decisión.

Según un dato de OptaSTATS, desde 1913, cuando la efectividad (ERA) pasó a ser una estadística oficial en ambas ligas, nunca se había visto un caso como el de Paul Skenes. El lanzador de Piratas de Pittsburgh alcanzó más de 200 ponches en la temporada y mantuvo una efectividad por debajo de 2.00, cifras que normalmente van de la mano con un récord ganador. Sin embargo, el derecho cerró el año sin balance positivo, convirtiéndose en el primero en la historia de las Grandes Ligas en registrar semejante paradoja.

El dato refleja lo impredecible que puede ser el beisbol. Pese a su dominio absoluto sobre los bateadores, factores como la falta de apoyo ofensivo o decisiones del bullpen jugaron en contra de que su desempeño brillara también en la columna de victorias. Aun así, lo hecho por Skenes no pasa desapercibido: su temporada ya es histórica y lo perfila como uno de los lanzadores más dominantes y con mayor proyección en la actualidad.

Tras su última apertura, Paul Skenes cerró el 2025 con récord de 10 victorias y 10 derrotas, 1.97 de efectividad, 0.95 de WHIP y 216 ponches, todo esto en 32 aperturas, que se traducen a 187.2 innings de labor.