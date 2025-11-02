Nariman Battikha: una belleza venezolana que conquistó el Miss Grand International 2025

Suscríbete a nuestros canales

La modelo venezolana Nariman Battikha, cuarta finalista del Miss Grand International, aterrizó hace pocos días en Venezuela tras una extraordinaria participación en el certamen, celebrado en Tailandia.

En un encuentro con Meridiano, la Miss Grand Venezuela 2025 compartió que, fue todo un desafío su preparación para el concurso internacional por el poco tiempo. Sin embargo, con disciplina, dedicación y el apoyo de la organización lograron perfeccionar los detalles previos a su salida al país asiático.

“Fue bastante intensa mi preparación… No tuve ni un mes, pero gracias a Dios todo salió bien, siempre con el equipo de inicio a fin, nunca me abandonaron, estaba en contacto con todos los profesores de la organización”, comentó.

Battikha fue electa el pasado 30 de agosto, y partió a Tailandia el 26 de septiembre. A pesar de contar con menos de un mes para afinar detalles, destacó en el Miss Grand International siendo parte del cuadro final.

Además, recalcó que la clave detrás del éxito fue un trabajo en “colectivo, en donde Venezuela estaba incluida, personas votando, un triunfo que Dios permitió obtener en equipo”.

Para el primer trimestre de 2026, Nariman Battikha viajará a Tailandia, Corea del Sur, junto a la Organización Miss Grand International y el cuadro final de ganadoras para realizar una serie de actividades con las marcas patrocinadoras.

Nariman Battikha, una belleza destacable en el MGI

Durante la concentración, la criolla se perfiló como una de las favoritas a vencer, junto a Miss Grand Tailandia y Miss Grand Filipinas, siendo sus máximas competencias. Sin embargo, los años de experiencia en los certámenes jugaron a favor para manejar la presión.

“Se siente presión, uno sabe que son muchos días de concentración en los que uno puede subir o bajar, es normal. Gracias a Dios no es mi primer concurso y sé cómo se maneja”, indicó.

De igual manera, mencionó la trayectoria de Venezuela en los reinados de bellezas, que juega un papel fundamental por las expectativas de las personas sobre la candidata. Pero, la Miss Grand Venezuela se enfocó en reconocer su humanidad, fortalezas y además de resaltar que un día malo no define el resultado final.

El sábado 18 de octubre desde Bangkok, Tailandia, Nariman Battikha obtuvo el puesto de cuarta finalista en el Miss Grand International luego de sobresalir en el desfile de traje de baño, de gala y la pregunta final.

Un consejo de reina a reinas

“Tiene que ser la chica más destacada para representarnos en el otro Miss Grand”, fueron las palabras de la reina venezolana, cuando se le preguntó sobre el grupo actual del Miss Grand Venezuela, del cual se elegirá a su sucesora.

Asimismo, extendió un consejo a las candidatas resaltando que, se debe tomar el trabajo de ser reina de belleza con pasión porque “podrán tener todas las cualidades” pero, si no aman ser miss representará una carga fuerte sin disfrute ni resultado favorecedor.

“En el corazón tiene que arder el deseo de ser una reina de belleza”, puntualizó.