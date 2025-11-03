LVBP

Antonio Piñero se luce con Caribes con esta gran jugada

El campocorto de Caribes de Anzoátegui logra un impresionante out con su gran habilidad con el guante

Por

Stefano Malavé Macri
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 03:31 am
Antonio Piñero, campocorto de Caribes de Anzoátegui
Caribes de Anzoátegui se enfrentaron a las Águilas del Zulia por el tercer choque de la serie en el Estadio Luis Aparicio 'El Grande' de Maracaibo, donde los rapaces se llevarían la victoria por cinco carreras a dos.

Aun así, habría una genial jugada a la defensiva, siendo esta protagonizada por Antonio Piñero, quien se encargaría de terminar la primera entrada tras una ingeniosa jugada y su habilidad con el guante.

Yonathan Perlaza consumía su turno al bate, cuando bateó directamente hacia la segunda base, momento en el que Piñero atrapó la bola y pisó para el out forzado a Simón Muzziotti y, finalmente, lanzó a primera para retirar a Perlaza.

De esta forma, acabó con el intento ofensivo de las Águilas, aunque no evitó la derrota ante los rapaces, que mostraron una mejor cara para así llevarse la victoria en la serie de tres juegos en Maracaibo.

Lunes 03 de Noviembre de 2025
