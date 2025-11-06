Farándula

Mira al sexy camarógrafo que causa sensación en el Estadio Monumental Simón Bolívar

Bárbara Chirino
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 08:15 pm

Una usuaria en TikTok compartió un video con el que despertó el interés de todas las mujeres que hoy se declaran fans enamoradas de Rodríguez
 

Y si pensabas que a las redes sociales nada se les escapa, te volviste a equivocar y para muestra un botón. Recientemente, se hizo viral en TikTok un video de Yon Rodríguez Roa, un camarógrafo que causó sensación en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Una usuaria llamada Oriana, compartió un video del caballero y escribió: “Ok, pero el camarógrafo del Monumental”, acompañado del tema “Quién es ese hombre”, abriendo la brecha para un intenso stalkeo femenino.

El camarógrafo que derrite al Monumental

Oriana remató con: “Todos hablan de los jugadores, pero, y el camarógrafo?”, el texto estuvo acompañado de un emoji de cara enamorada.

Pero, evidentemente Oriana no fue la única que quedó encantada, pues, las seguidoras se volvieron locas y llenaron la caja de comentarios de mensajes románticos y hasta pasaditos de tono, dedicados a Rodríguez Roa.

“El camarógrafo del monumental o el monumental camarógrafo”, “Dios mío que hombre”, “Lo bueno es que no le ha salido dueña por acá así que el que se lo encuentre se lo queda”, “Yo quiero ir a ver a ese camarógrafo”, “Ahora así iré a ver un juego… te buscaré bandido”, son algunos de los comentarios.

¿Quién es Yon Rodríguez Roa?

Como era de esperarse, varios internautas dieron con las redes sociales de Yon, quien trabaja en el canal La Tele Tuya. A juzgar por su perfil, es amante de los viajes y la vida saludable, pues, tiene varios videos trabajando su cuerpo en el gimnasio.

Asimismo, le apasionan los tatuajes y los deportes, razón de sobra para estar feliz trabajando dentro de ese mundo atlético. Según su perfil, tiene pareja y dos hijos maravillosos llamados Santiago y Mathias.

 

