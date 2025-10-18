Dave Roberts y su polémica declaración: "arruinemos el beisbol"

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Angeles sellaron su barrida este viernes contra los Cerveceros de Milwaukee, luego de vencerlos con pizarra de 5-1 y en la celebración, el estratega Dave Roberts levantó la polémica, luego de sus declaraciones.

El protagonismo durante el encuentro se lo llevó el japonés Shohei Ohtani, tras lanzar seis capítulos en blanco y conectar tres cuadrangulares, en una noche inédita, para un pelotero.

Dave Roberts y sus declaraciones:

No obstante, en la celebración por el pase a la instancia decisiva por segundo año consecutivo en la MLB, donde buscarán el bicampeonato, quien se llevó los reflectores fue Roberts, tras lanzar una frase de manera sarcástica, para muchos.

"Antes de la temporada decían que estábamos arruinando el beisbol. Consigamos cuatro victorias más y arruinemos el beisbol de verdad”, exclamó el dirigente de la novena californiana.

Algunas personas fueron un poco críticas con las incorporaciones de los Dodgers y la cantidad de dinero invertido en ellas. No obstante, lo que sí queda claro, es que esas incorporaciones están dando sus frutos.

¿A quién se enfrentarán los Dodgers en la Serie Mundial?

Al equipo de los Angeles le queda solamente una barrera más en su misión de repetir el campeonato del año anterior, pero todavía deben esperar, para saber si su próximo oponente será la organización de los Marineros de Seattle o la de Azulejos de Toronto.

En estos playoffs, los Dodgers han perdido un solo desafío de 10 choques disputados