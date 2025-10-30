"Kike" Hernández: El factor clutch de los Dodgers vuelve a aparecer en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El multifacético jugador puertorriqueño, Enrique “Kike” Hernández, conectó este miércoles su primer cuadrangular de la postemporada 2025 (y el décimo séptimo de su carrera en dicha instancia), en el crucial Juego 5 de la Serie Mundial ante los Blue Jays de Toronto.

El compromiso se disputó en el “Chávez Ravine” (Dodger Stadium), la casa de los Dodgers de Los Ángeles. Este batazo sirvió como respuesta inmediata a la ventaja temprana tomada por Toronto.

El Cañonazo y el Duelo con Yesavage

Corría la parte baja de la tercera entrada cuando el jugador boricua se presentó en el plato para consumir su turno ante los lanzamientos del abridor novato, Trey Yesavage. En ese momento, el marcador se encontraba 2-0 a favor de los Azulejos.

Con un out en la pizarra y en cuenta de dos bolas y un strike (2-1), Yesavage dejó una recta de unas 93 millas por hora en la zona interna del home plate. Hernández, conocido por su bateo de clutch en octubre, no dejó pasar la oportunidad, conectando un swing potente para sacar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo del toletero boricua Enrique Hernández tuvo una velocidad de salida de 108.3 millas por hora y recorrió 407 pies de distancia.

La Constancia de "Mr. Octubre"

La experiencia de "Kike" Hernández en la postemporada es un factor clave para los Dodgers. El patrullero se encuentra en su décima instancia de postemporada.

Sus estadísticas, previas al inicio de este encuentro, reflejan su peso histórico:

Promedio vitalicio en Postemporada: .279

Imparables (Hits): 79

Jonrones (HR): 16 (ahora 17, contando este)

Carreras Impulsadas (RBI): 42

En la postemporada 2025, el multifacético jugador ha mantenido una línea ofensiva de .283/.328/.415 (Average/OBP/Slugging), acumulando 15 hits, nueve carreras anotadas y siete impulsadas en 53 apariciones al bate.