MLB: Trey Yesavage impone esta marca inédita en la Serie Mundial con Toronto

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 10:12 am

El novato del equipo canadiense está firmando un primer año de ensueño, brillando en esta instancia decisiva 

Los Azulejos de Toronto vencieron el miércoles a los Dodgers de Los Ángeles y colocaron la Serie Mundial 3-1 a su favor. Esa victoria importante fue gracias al notable trabajo del lanzador Trey Yesavage, quien con apenas 22 años está escribiendo su propia historia en las Grandes Ligas.

El novato en sus primeros cinco juegos en Postemporada ha demostrado calidad, como si hubiese lanzado en esta instancia durante toda su carrera. El triunfo del miércoles significó una marca histórica, tras dominiar a los californianos con una línea de siete innings, donde permitió tres hits, una carrera y propinó 12 ponches, una cifra notable.

Trey Yesavage hace historia en la Serie Mundial

Según un dato de OptaSTATS, Yesavage hizo historia en la Serie Mundial al convertirse en el primer lanzador en registrar más de 12 ponches sin regalar ninguna base por bolas en un juego decisivo. Su actuación impecable no solo reflejó un dominio absoluto sobre la ofensiva rival, sino que también destacó por su precisión y control en cada lanzamiento, dejando a los bateadores completamente desconcertados.

El récord de Yesavage marca un hito para la franquicia y para la historia del béisbol, evidenciando que, en noches como esta, un lanzador puede cambiar por completo el rumbo de un partido. 

Además, esta marca significó la mayor cantidad de ponches en un partido de Serie Mundial para un lanzador novato y también la cantidad de ponches en un partido de Postemporada para un lanzador de los Blue Jays. 

Tras esta histórico salida, Trey Yesavage tiene efectividad de 3.46 en la presente Postemporada, con 1.04 de WHIP, récord de 3.1 y 39 ponches, todo esto en 26 innings de labor.

