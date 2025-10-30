Yesavage rompe récord de novato en el triunfo de Blue Jays sobre Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

Los Blue Jays de Toronto lograron este miércoles una importante victoria en el quinto juego de la Serie Mundial, al derrotar a los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium (Chávez Ravine es el área). Este resultado permite a los canadienses tomar una ventaja de 3-2 en la serie y quedar a un triunfo del campeonato.

El encuentro estuvo marcado por la actuación estelar del joven lanzador abridor de Toronto, Trey Yesavage, quien dominó por completo a la ofensiva de los Dodgers.

Yesavage, Imparable desde el Montículo, Hace Historia

El novato Yesavage se dedicó a silenciar los bates de Los Ángeles. El derecho lanzó siete entradas magistrales, permitiendo solo tres hits y una carrera limpia.

Su desempeño fue respaldado por un impresionante total de 12 ponches, superando los 11 que recetó Don Newcombe, leyenda de los Dodgers, en el Juego 1 del Clásico de Otoño de 1949.

Con esta cifra, Yesavage impuso un nuevo récord de ponches para un novato en un partido de Serie Mundial.

Además, con su duodécimo ponche del juego y el número 39 de la postemporada, Yesavage rompió el récord de la MLB de ponches en una sola postemporada para un novato, superando la marca anterior que ostentaba el lanzador derecho de los Cardenales de San Luis, Michael Wacha.

El joven pitcher de los Blue Jays simplemente continuó sumando a esa marca histórica.