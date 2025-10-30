¡Caballo! Vladímir Guerrero Jr.: A dos jonrones de superar la marca de Arozarena

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella dominicana de los Blue Jays de Toronto, Vladímir Guerrero Jr., despachó este miércoles su octavo jonrón de la postemporada 2025, un batazo con el que se ubicó en el segundo lugar de todos los tiempos en cuanto a cuadrangulares en una misma instancia de playoffs.

El inicialista conectó su batazo de vuelta entera en la parte alta de la primera entrada, enfrentando al as de los Dodgers de Los Ángeles, Blake Snell.

A la Caza del Récord de Randy Arozarena

Con su octavo estacazo de vuelta entera, Vladímir Guerrero Jr. se pone a solo dos jonrones de igualar el récord histórico, en manos del cubano Randy Arozarena, quien conectó 10 jonrones en la postemporada de 2020, cuando era parte de los Rays de Tampa Bay.

El segundo lugar de más jonrones en una postemporada ahora está empatado por ocho jugadores con ocho cuadrangulares:

Vladímir Guerrero Jr. (Blue Jays, 2025)

Shohei Ohtani (Dodgers, 2025)

Corey Seager (Dodgers, 2020)

Adolis García (Rangers, 2023)

Nelson Cruz (Rangers, 2011)

Carlos Beltrán (Astros, 2004)

Barry Bonds (Giants, 2002)

Récords de Postemporada (Carrera)

Aunque Vladdy Jr. se enfoca en el récord de una sola temporada, también se ha unido a la élite histórica de carrera:

1er Lugar: Manny Ramírez (29 Jonrones)

2do Lugar: José Altuve (27 Jonrones)

3er Lugar: George Springer (23 Jonrones)

Sus Números en la Postemporada 2025

Vladímir Guerrero Jr. disputa apenas la cuarta postemporada de su carrera. Sus números en la ronda de playoffs de 2025 son excepcionales: