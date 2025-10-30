La obra maestra de Yesavage: El novato domina y los Blue Jays se ponen 3-2 en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Blue Jays de Toronto lograron este miércoles una victoria de peso en el quinto juego de la Serie Mundial, al derrotar a los Dodgers de Los Ángeles 6-1 en el Chávez Ravine. Este resultado permite a los canadienses tomar una importante ventaja de tres victorias por dos (3-2) en la serie.

El encuentro estuvo marcado por la actuación estelar del joven lanzador abridor de Toronto, Trey Yesavage, quien dominó a placer a la ofensiva de los Dodgers.

Yesavage, Imparable desde el Montículo

Mientras la ofensiva hacía su trabajo, el derecho Trey Yesavage se dedicó a silenciar los bates de Los Ángeles. El novato lanzó siete entradas completas de forma magistral, permitiendo solo tres hits y una carrera limpia.

Su desempeño fue respaldado por un impresionante total de 12 ponches, consolidando una de las mejores aperturas que se hayan visto en lo que va de la postemporada.

Crónica de un Ataque Temprano y Decisivo

Los Blue Jays iniciaron el ataque temprano en el juego. En el primer inning, los dos primeros bateadores, Davis Schneider y Vladímir Guerrero Jr., aprovecharon las rectas del as de los Dodgers, Blake Snell, para conectar par de cuadrangulares, espalda con espalda (back-to-back), poniendo el marcador 2-0.

El conjunto californiano logró descontar en la parte baja de la tercera entrada con el jonrón solitario del multifacético jugador puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández.

Sin embargo, los Blue Jays mantuvieron la presión. En la parte alta de la cuarta entrada, Daulton Varsho conectó un triple profundo y anotó con elevado de sacrificio de Ernie Clement, restaurando la distancia de dos carreras.

El Rally de la Sentencia

Toronto liquidó el juego en la alta de la séptima con un rally de dos anotaciones. La amenaza comenzó con imparable de Addison Barger y boleto a Andrés Giménez. Ambos corredores avanzaron gracias a un wild pitch de Blake Snell. Seguidamente, Vladimir Guerrero Jr. recibió otro boleto.

Con las bases llenas y el pitcher Edgardo Henríquez en la lomita, Bo Bichette pegó un imparable productor que trajo al home plate las dos carreras que sellaron la victoria.

En la parte alta de la octava, los Azulejos anotaron una carrera más para poner las cifras definitivas de 6-1 al encuentro.

Regreso a Canadá

La Serie Mundial regresará el próximo viernes 31 de octubre, cuando el Clásico de Otoño se traslade al Rogers Centre en la ciudad de Toronto para el Juego 6.