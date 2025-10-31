¡Récord! Messi domina la MLS: Sueldo millonario y la lista de los mejores pagados revelada

Suscríbete a nuestros canales

Leo Messi no solo es la máxima estrella de la Major League Soccer (MLS), sino también, por amplio margen, el futbolista mejor pagado. Según la lista de sueldos oficiales de la liga estadounidense, el salario de la leyenda del Inter Miami asciende a 20.446.000$ dólares por temporada.

Aunque su salario base es de 12 millones de dólares, la compensación garantizada de Messi - 20.4 millones - incluye todas las primas y variables, consolidándolo como el jugador con el mayor ingreso en la MLS.

El Top de Salarios: De Messi a Busquets

La diferencia con el segundo en la lista es considerable. El delantero surcoreano Heung Min Son, del LAFC, se posiciona como el segundo mejor remunerado de la MLS, con 11.152.000$ dólares.

Completando el podio, aparece otro compañero de Messi en el Inter Miami: el mediocampista español Sergio Busquets, cuyo sueldo alcanza los 8.7 millones de dólares. Cabe destacar que Busquets tiene previsto su retiro al finalizar esta temporada de la MLS.

El cuarto puesto lo ocupa el paraguayo Miguel Almirón, centrocampista del Atlanta United, con 7.8 millones de dólares.

El "Clan Messi" en Inter Miami

En el vestuario del Inter Miami, otros excompañeros de Messi en el FC Barcelona también figuran con altos salarios:

Jordi Alba : El lateral izquierdo, quien también colgará las botas al final de la actual campaña, percibe 6 millones de dólares.

Luis Suárez: El delantero uruguayo, por su parte, tiene un sueldo de 1.5 millones de dólares.

El impacto de la llegada de Messi y sus excompañeros ha redefinido la estructura salarial y la visibilidad global de la MLS.