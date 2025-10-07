Fin de una era: Jordi Alba dice adiós al fútbol profesional (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Jordi Alba, lateral izquierdo del Inter Miami, ha comunicado a través de un emotivo vídeo que pondrá fin a su carrera al final de la presente temporada. Campeón de la Eurocopa 2012 con España y de la Champions League 2015 con el Barcelona, Alba se convirtió en uno de los mejores ‘3’ de la historia del fútbol español, dejando una huella imborrable tanto en su club como en la selección nacional.

El adiós de una leyenda

Su decisión se suma a la reciente retirada de Sergio Busquets, su compañero también en el Inter Miami, quien anunció hace pocos días que colgará las botas al término de la temporada. Con 36 años para Alba y 37 para Busquets, el adiós de ambos marca el cierre de una etapa histórica del fútbol español, recordada especialmente por su papel como escuderos de Leo Messi, a quien acompañaron también durante su etapa en la MLS.

"He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad. Siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa”, dijo en el video Jordi Alba.

El histórico lateral izquierdo agradeció a todos los clubes que formaron parte de su carrera: desde el Atlético Centro Hospitalense, pasando por Cornellà, Nàstic de Tarragona y Valencia, hasta el FC Barcelona, club que considera “el de su vida” y donde vivió los momentos más gloriosos de su trayectoria. También agradeció a la Selección Española y al Inter Miami por la oportunidad de culminar su carrera disfrutando del fútbol hasta el último minuto.

Finalmente, Alba no olvidó a quienes lo acompañaron fuera del campo: familiares, aficionados y seres queridos

“Gracias a todos los aficionados por vuestro cariño. Gracias a mis padres y a mi hermano por estar a mi lado desde que era un niño. A mi mujer y a mis hijos, gracias por hacerme sonreír incluso en los días más duros. Todo lo que he logrado lo he hecho pensando en vosotros. Esta carrera también es vuestra”, finalizó.

La carrera de Jordi Alba lo consagra como uno de los laterales izquierdos más exitosos del fútbol español, forjada principalmente durante su década dorada en el FC Barcelona. En ese periodo, acumuló 6 Ligas, 5 Copas del Rey, además de la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, completando un palmarés europeo y mundial envidiable que refleja su influencia y regularidad en el club.

Su legado trasciende el Barcelona, siendo pieza clave en la Selección Española, especialmente en la Eurocopa 2012, donde marcó un gol en la final. Alba cerró su carrera con 18 títulos profesionales, consolidándose como una leyenda tanto del barcelonismo como del fútbol internacional.