NBA: Oklahoma City Thunder se puede convertir en el mejor equipo de la historia

Oklahoma City Thunder continúa con su paso demoledor en la primera mitad de la temporada 2025-26 de la NBA y se consolida como firme candidato a repetir la corona. En la jornada de este domingo 23 de noviembre, los vigentes campeones despacharon sin problemas (122x95) a Portland Trail Blazers para continuar sólidos en lo más alto de la Conferencia Oeste.

Con un Shai Gilgeous-Alexander intratable con 37 puntos, la franquicia de la ciudad de los truenos extendió su paso casi perfecto en la actual campaña, donda han ganado 17 de los primeros 18 partidos disputados. El equipo luce la misma plantilla de la pasada zafra y su juego ha sido prácticamente imposible para los quintetos rivales, que buscan destronarlos del título en la vigente edición.

El Thunder ahora presume una impresionante marca de 17-1, un inicio de temporada que ha captado la atención de toda la NBA. Su consistencia en ambos lados de la cancha, junto con el crecimiento de sus jóvenes estrellas, los ha colocado como uno de los equipos más dominantes en este tramo inicial. La confianza con la que están jugando hace que cada victoria parezca un mensaje claro para el resto de la liga.

Oklahoma City Thunder a la par de Golden State Warriors

Lo más llamativo es que, en los últimos 18 partidos de cualquier equipo, solo hay un comienzo mejor registrado: el legendario arranque de los Golden State Warriors rumbo al 73-9. Compararse con una de las mejores temporadas en la historia del baloncesto no es poca cosa, y refuerza la magnitud de lo que está logrando Oklahoma City. Si mantienen este ritmo, podrían estar construyendo algo verdaderamente histórico.

La tropa de Mark Daigneault no solo está encaminándose nuevamente a la corona en la presente campaña, sino que podrían hacerlo implantando el mejor récord para un equipo en la historia de la NBA.