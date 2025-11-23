NBA: El fin de una era: El "Point God" Chris Paul pondrá fin a su carrera

Suscríbete a nuestros canales

El base de Los Angeles Clippers, Chris Paul, considerado uno de los mejores armadores en la historia de la NBA, planea retirarse al concluir la temporada 2025-26, según informó ESPN.

Paul insinuó la decisión a través de una publicación en redes sociales este sábado, previo a su último partido en Carolina del Norte (su estado natal), donde los Clippers se enfrentan a los Charlotte Hornets.

Una trayectoria de Salón de la Fama

A sus 40 años, Paul ha dejado una huella imborrable desde que fue seleccionado con el turno número 4 del Draft de 2005 por los New Orleans Hornets (proveniente de Wake Forest), ganando de inmediato el premio al Novato del Año.

A lo largo de sus 21 años de carrera, su palmarés es impresionante:

12 veces All-Star.

11 selecciones al equipo All-NBA.

9 veces integrante del equipo All-Defensive.

Reconocido como uno de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA.

El "Point God" en números

Conocido por su liderazgo, visión de juego y destreza defensiva, Paul ostenta promedios de carrera de 16.9 puntos, 9.2 asistencias, 4.4 rebotes y 2.0 robos por juego. Su efectividad es notable: lanza para un 46.9% de campo y un 36.9% en triples.

Actualmente, ocupa el segundo lugar histórico en asistencias (12,532) y en robos (2,727), habiendo liderado la liga en asistencias cinco veces y en robos en seis ocasiones.

La búsqueda del anillo

Antes de su regreso a los Clippers, Paul jugó para Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs, elevando el nivel competitivo de cada franquicia.

A pesar de su longevidad y consistencia, el campeonato le ha sido esquivo, un hecho frecuentemente citado en los debates sobre su carrera. Cabe recordar que Paul llegó a las Finales de la NBA en 2021 con los Suns, pero cayeron ante los Bucks, por lo que esta última temporada representa su oportunidad final de conseguir el ansiado anillo.

Líder dentro y fuera de la cancha

Fuera del tabloncillo, Paul se desempeñó como presidente de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) de 2013 a 2021, siendo clave en las negociaciones laborales y en la lucha por la justicia social. Su legado se extiende mucho más allá de las estadísticas.