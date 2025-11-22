NBA: Harden empata a Kobe Bryant en juegos de 50 puntos tras brillar ante Hornets

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Clippers derrotaron este sábado a los Charlotte Hornets gracias a una actuación monumental de James Harden. El veterano no solo lideró la victoria que cortó una racha de tres derrotas consecutivas, sino que también inscribió su nombre con letras doradas en los libros de historia del conjunto californiano.

Récord de franquicia

Harden anotó un total de 55 puntos, la mayor cantidad en la historia de los LA Clippers, superando la antigua marca de 52 tantos que compartían Charles Smith y Bob McAdoo.

Este desempeño representó el 25.º partido de 50 puntos en los 17 años de carrera de Harden. Con esto, empata a la leyenda Kobe Bryant como el tercer jugador con más juegos de 50 o más puntos en la historia de la NBA, según datos de ESPN Research.

Un inicio explosivo

"La Barba" explotó en el primer cuarto con 27 puntos y cinco triples. Su ofensiva permitió a los Clippers construir una ventaja de 14 unidades en la primera mitad y borrar el rápido inicio de los Hornets, quienes habían encestado siete de sus primeros ocho disparos.

El partido de 55 puntos de Harden es la undécima mejor anotación de su carrera (su récord personal es de 61). Además, empata la cifra más alta de esta temporada, igualando a los principales candidatos al MVP: Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander.