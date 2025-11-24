NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 24 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Los mejores tabloncillos del mundo tomarán protagonismo en el inicio de la última semana de noviembre en la presente temporada de la NBA. Unos inspirados Toronto Raptors buscarán mantener el segundo lugar en la Conferencia Este ante Cleveland Cavaliers, que quieren seguir escalando entre los líderes de su grupo, siendo el platillo de la jornada de este lunes 24 de noviembre.

Detroit Pistons estará al tanto del duelo de sus escoltas y deberán vencer en su enfrentamiento a Indiana Pacers como visitante. Asimismo, Miami Heat tiene una oportunidad de oro de consolidarse en los primeros lugares del Este contra Dallas Mavericks, quien ha decepcionado en esta primera mitad de campaña con marca de cinco ganados y 13 reveses.

En Oeste, Phoenix Suns también protagoniza un desafío de alto impacto frente Houston Rockets, que intentará celebrar en territorio prohibido y montarse en el segundo peldaño de las posiciones junto a Los Angeles Lakers y Denver Nuggers.