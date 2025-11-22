Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este viernes 21 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Durante este viernes 21 de noviembre se llevó a cabo una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y tras los recientes resultados, hay que divisar como se puso el panorama en la tabla de posiciones.

Si bien, la diferencia entre el primer lugar y el último, aún no supera los seis encuentros, los Tigres de Aragua luego de salir de su mala racha vuelve a la cima de la clasificación aunque por una leve ventaja. Mientras que Leones del Caracas toma aire y también logra subir hasta uno de los puestos de comodín.

Tabla de posiciones en la LVBP:

Equipo JJ JG JP AVE DIF. Tigres 29 17 12 .586 0 Águilas 28 16 12 .571 0.5 Caribes 29 16 13 .552 1 Bravos 30 16 14 .533 1.5 Cardenales 30 14 16 .467 3.5 Leones 28 13 15 .464 3.5 Tiburones 30 13 17 .433 4.5 Navegantes 30 12 18 .400 5.5

Jornada de este sábado

Leones vs Tigres a las 5:00 pm

Caribes vs Cardenales a las 5:30 pm

Navegantes vs Tiburones a las 5:30 pm

Águilas vs Bravo a las 7:00 pm