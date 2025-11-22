Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este viernes 21 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales
Durante este viernes 21 de noviembre se llevó a cabo una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y tras los recientes resultados, hay que divisar como se puso el panorama en la tabla de posiciones.
Si bien, la diferencia entre el primer lugar y el último, aún no supera los seis encuentros, los Tigres de Aragua luego de salir de su mala racha vuelve a la cima de la clasificación aunque por una leve ventaja. Mientras que Leones del Caracas toma aire y también logra subir hasta uno de los puestos de comodín.
Tabla de posiciones en la LVBP:
|Equipo
|JJ
|JG
|JP
|AVE
|DIF.
|Tigres
|29
|17
|12
|.586
|0
|Águilas
|28
|16
|12
|.571
|0.5
|Caribes
|29
|16
|13
|.552
|1
|Bravos
|30
|16
|14
|.533
|1.5
|Cardenales
|30
|14
|16
|.467
|3.5
|Leones
|28
|13
|15
|.464
|3.5
|Tiburones
|30
|13
|17
|.433
|4.5
|Navegantes
|30
|12
|18
|.400
|5.5
Jornada de este sábado
Leones vs Tigres a las 5:00 pm
Caribes vs Cardenales a las 5:30 pm
Navegantes vs Tiburones a las 5:30 pm
Águilas vs Bravo a las 7:00 pm