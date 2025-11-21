Así se jugará la jornada de la LVBP en este viernes 21 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Será viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben, por esa razón, ya está todo listo para que se lleve una jornada completa por primera ocasión en esta semana y a continuación te mostraremos los duelos pautados en esta fecha.

Los tres enfrentamientos de la jornada de este jueves se repiten, no obstante, a ellos se le debe sumar uno más el cual se llevará a cabo en Maracay.

Juegos para este viernes 21 de noviembre en la LVBP:

- Cardenales de Lara (Keyvius Sampson vs Tiburones de La Guaira (por definir) 7:00pm en estadio Universitario.

- Águilas del Zulia (por definir) vs Leones del Caracas (Erick Leal) 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.

- Navegantes del Magallanes (por definir) vs Bravos de Margarita (por definir) 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.

- Caribes de Anzoátegui (por definir) vs Tigres de Aragua (Collin Wiles) 7:00pm en el estadio José Pérez Colmenares.