Así se jugará la jornada de la LVBP en este viernes 21 de noviembre

Por primera vez en la sexta semana, habrá jornada completa en la LVBP

Por

Meridiano

Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 09:59 pm
FOTO: CORTESÍA
Será viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben, por esa razón, ya está todo listo para que se lleve una jornada completa por primera ocasión en esta semana y a continuación te mostraremos los duelos pautados en esta fecha.

Los tres enfrentamientos de la jornada de este jueves se repiten, no obstante, a ellos se le debe sumar uno más el cual se llevará a cabo en Maracay.

Juegos para este viernes 21 de noviembre en la LVBP:

- Cardenales de Lara (Keyvius Sampson vs Tiburones de La Guaira (por definir) 7:00pm en estadio Universitario.

- Águilas del Zulia (por definir) vs Leones del Caracas (Erick Leal) 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.

- Navegantes del Magallanes (por definir) vs Bravos de Margarita (por definir) 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.

- Caribes de Anzoátegui (por definir) vs Tigres de Aragua (Collin Wiles) 7:00pm en el estadio José Pérez Colmenares.

