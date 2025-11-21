LVBP: Henderson Álvarez sufre un fuerte pelotazo y sale lesionado del juego

Suscríbete a nuestros canales

La mala fortuna tocó la puerta de Henderson Álvarez durante la jornada de este jueves en la LVBP. Y es que el lanzador apenas enfrentó a un rival antes de verse forzado a salir por una lesión, esto durante el compromiso entre Leones del Caracas y Águilas del Zulia en el Estadio Monumental.

El manager José Alguacil llamó al oriundo de Valencia para relevar al abridor Wilmer Font en la cuarta entrada, sin outs y con hombres en las esquinas. Fue entonces cuando Jaison Chourio conectó una línea fortísima hacia la humanidad del lanzador, que si bien fue a buscar la pelota para tratar de sacar el out en home, al final no pudo continuar en el terreno.

Tras el impacto en la mano izquierda, Henderson Álvarez quedó tirado en el suelo y tuvo que ser atendido rápidamente por el médico del equipo. Al final fue retirado y reemplazado por Eduardo Figueroa.

Cabe mencionar que las Águilas concretaron tres carreras en dicho inning para aumentar su ventaja 5 a 0 en ese entonces.

