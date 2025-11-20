LVBP: Magallanes hace limpieza en el roster: tres jugadores quedan en libertad

Los Navegantes del Magallanes atraviesan un momento crítico que podría comprometer su temporada. Con la mitad de la zafra ya disputada, los "eléctricos" se ubican en el último puesto de la tabla de posiciones; sin embargo, la competencia sigue cerrada: están a cinco juegos del primer lugar y a solo dos de los puestos de clasificación.
NOTAS RELACIONADAS
Ante la urgencia de victorias para avanzar al Round Robin, la gerencia ha comenzado a realizar ajustes en su plantilla.
Ola de despidos en la Nave
Este jueves, el equipo turco oficializó la salida de tres figuras. Según reportó la periodista Georgeny Pérez, la organización dejó en libertad a los lanzadores Alfred Gutiérrez (derecho) y Ángel Hernández (zurdo), así como al jugador de cuadro Edgardo Fermín.
El rendimiento de los salientes
La decisión llega tras evaluar el aporte reciente de estos jugadores:
-
Alfred Gutiérrez (RHP): No vio acción en la actual temporada (2024-2025). En la campaña anterior, trabajó en cuatro compromisos lanzando 3.1 entradas, dejando una alta efectividad de 8.10, permitiendo seis imparables, tres carreras limpias y otorgando tres boletos.
-
Ángel Hernández (LHP): Tampoco debutó en la presente zafra. En la temporada pasada acumuló 8.2 entradas de labor con una efectividad de 4.15, producto de cinco hits, cuatro carreras limpias, seis boletos y nueve ponches.
-
Edgardo Fermín (INF): Fue el único con actividad reciente. Participó en cinco compromisos, consumiendo seis turnos al bate en los que no conectó imparables y se ponchó en dos ocasiones.