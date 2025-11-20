LVBP: Magallanes hace limpieza en el roster: tres jugadores quedan en libertad

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes atraviesan un momento crítico que podría comprometer su temporada. Con la mitad de la zafra ya disputada, los "eléctricos" se ubican en el último puesto de la tabla de posiciones; sin embargo, la competencia sigue cerrada: están a cinco juegos del primer lugar y a solo dos de los puestos de clasificación.

Ante la urgencia de victorias para avanzar al Round Robin, la gerencia ha comenzado a realizar ajustes en su plantilla.

Ola de despidos en la Nave

Este jueves, el equipo turco oficializó la salida de tres figuras. Según reportó la periodista Georgeny Pérez, la organización dejó en libertad a los lanzadores Alfred Gutiérrez (derecho) y Ángel Hernández (zurdo), así como al jugador de cuadro Edgardo Fermín.

El rendimiento de los salientes

La decisión llega tras evaluar el aporte reciente de estos jugadores: