LVBP: ¿Por qué el pitcheo de Tigres de Aragua es el mejor de la primera mitad de temporada?

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua tienen razones de sobra para ser uno de los principales candidatos al título este año. Si hay que mencionar una, esa sin duda sería la presencia del manager Oswaldo Guillén, quien es bien conocido por saber manejar a sus peloteros y sacarles lo mejor de sus rendimientos.

En esta mitad de temporada 2025-2026 de la LVBP, los bengalíes cuentan con récord de 16 victorias y 12 derrotas, un rendimiento que les permite liderar (junto a otras dos novenas) la tabla de posiciones. Eso ha sido posible gracias al excelente andar del pitcheo colectivo, lo que para muchos es la clave de su éxito.

Unos Tigres que rugen fuerte desde el montículo

Cuando solemos hablar del mejor equipo en cuanto a pitcheo colectivo de un torneo, normalmente nos fijamos en la cantidad de derrotas y de la efectividad en general. Sin embargo, los Tigres de Aragua no lideran esos dos apartados específicos, pero sí otros igual de importantes.

En primera instancia, las 12 caídas de los bengalíes solo son mejoradas por las 11 de las Águilas del Zulia (previo a la jornada de este jueves), aunque estos cuentan con dos compromisos menos. Por su parte, la efectividad de 4.11 es la segunda mejor de esta mitad de temporada, únicamente superada por los 3.95 de Navegantes del Magallanes.

Dicho esto, Tigres de Aragua resalta como el conjunto con menos hits permitidos (236), menos carreras toleradas (122) y menos carreras limpias (110), y mejor WHIP (1.36).

Asimismo, debemos agregar otros puntos destacables del pitcheo aragüeño, como la segunda menor cantidad de bases por bolas (91), el segundo menor promedio de bateo en contra (.260), y la tercera menor cantidad de jonrones recibidos (23). Además, si bien son el conjunto con menos ponches propinados (167), el relevo ha sacado la casta para concretar la mayor cantidad de salvados (8) hasta la fecha.