LVBP

LVBP: ¿Por qué el pitcheo de Tigres de Aragua es el mejor de la primera mitad de temporada?

El manager Oswaldo Guillén ha sabido sacarle provecho a todos sus lanzadores para mantener a Tigres en la zona alta de la clasificación

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 05:44 pm
LVBP: ¿Por qué el pitcheo de Tigres de Aragua es el mejor de la primera mitad de temporada?
Foto: @tigresoficiales
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Los Tigres de Aragua tienen razones de sobra para ser uno de los principales candidatos al título este año. Si hay que mencionar una, esa sin duda sería la presencia del manager Oswaldo Guillén, quien es bien conocido por saber manejar a sus peloteros y sacarles lo mejor de sus rendimientos.

En esta mitad de temporada 2025-2026 de la LVBP, los bengalíes cuentan con récord de 16 victorias y 12 derrotas, un rendimiento que les permite liderar (junto a otras dos novenas) la tabla de posiciones. Eso ha sido posible gracias al excelente andar del pitcheo colectivo, lo que para muchos es la clave de su éxito.

Unos Tigres que rugen fuerte desde el montículo

Cuando solemos hablar del mejor equipo en cuanto a pitcheo colectivo de un torneo, normalmente nos fijamos en la cantidad de derrotas y de la efectividad en general. Sin embargo, los Tigres de Aragua no lideran esos dos apartados específicos, pero sí otros igual de importantes.

En primera instancia, las 12 caídas de los bengalíes solo son mejoradas por las 11 de las Águilas del Zulia (previo a la jornada de este jueves), aunque estos cuentan con dos compromisos menos. Por su parte, la efectividad de 4.11 es la segunda mejor de esta mitad de temporada, únicamente superada por los 3.95 de Navegantes del Magallanes.

Dicho esto, Tigres de Aragua resalta como el conjunto con menos hits permitidos (236), menos carreras toleradas (122) y menos carreras limpias (110), y mejor WHIP (1.36).

Asimismo, debemos agregar otros puntos destacables del pitcheo aragüeño, como la segunda menor cantidad de bases por bolas (91), el segundo menor promedio de bateo en contra (.260), y la tercera menor cantidad de jonrones recibidos (23). Además, si bien son el conjunto con menos ponches propinados (167), el relevo ha sacado la casta para concretar la mayor cantidad de salvados (8) hasta la fecha.

Foto: LVBP

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada LVBP valencia
Jueves 20 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol