LVBP: Estos son los mejores lanzadores de esta mitad de temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP llegó, prácticamente, a la mitad de su calendario. La mayoría de los equipos suman 28 juegos disputados, y si bien todavía queda mucho camino por delante el margen de error cada vez es menor con miras a clasificar al Round Robin.

Hasta la fecha, la parte ofensiva ha sido fundamental para cada uno de los conjuntos, pero para sumar victorias la verdadera clave pasa por el pitcheo. Son varios los lanzadores, entre abridores y relevistas, los que han sido una auténtica guillotina al momento de actuar desde el montículo, y acá repasamos los números de los dos mejores de esta mitad de campaña.

Un aguilucho y un melenudo entre los más destacados de la LVBP

Si tenemos que hablar de abridores, el caso de José Torres es bastante curioso y especial. Ciertamente, los Leones del Caracas no la están pasando nada bien, aunque cada vez que el caraqueño lanza las cosas siempre sonríen para el manager José Alguacil y el resto de sus compañeros.

El zurdo de 32 años cuenta con siete juegos lanzados, de los cuales cinco son como abridor. Justamente, esa faceta la inició esta misma zafra, ya que en años anteriores su rol se limitó únicamente desde el bullpen. Por ahora es el segundo lanzador con mejor efectividad y con menos carreras permitidas, así como el tercero con más ponches entre aquellos que califican con mínimos legales en el torneo.

Números de José Torres en la temporada 2025-2026

7 juegos

2 victorias

0 derrotas

2.16 EFE

28 hits

8 carreras

5 bases por bolas

28 ponches

25.0 innings

1.32 WHIP

Por su parte, las Águilas del Zulia también disfrutan de un gran lanzador en esta mitad de temporada 2025-2026. Se trata, por supuesto, de Silvino Bracho, el más destacado de los relevistas de la liga.

Y es que cada año que pasa, la veteranía del marabino se hace más imponente sobre el montículo, al punto de ser un verdadero dolor de cabeza para los bateadores en los últimos innings. Por ahora es el líder del departamento de salvados, sin mencionar que es de los pocos que ha permitido carreras limpias.

Números de Silvino Bracho en la temporada 2025-2026