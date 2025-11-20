LVBP: Hermanos Eliézer y Omar Alfonzo repiten esta hazaña histórica en el beisbol venezolano

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de la historia, muchos hermanos han visto acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), en la actual temporada 2025-2026, los hijos del legendario Eliézer Alfonzo, están marcando la pauta y se hacen sentir con su poder. Eliézer Alfonzo Jr. y Omar, recientemente entraron en la historia, en el juego entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui.

Los hermanos Alfonzo ya se habían enfrentado en campañas anteriores, pero fue hasta el 19 de noviembre de 2025 que ambos mostraron su poder y entraron en los libros de historia del beisbol profesional venezolano.

Los hijos de "El Matatán" hacen historia con sus jonrones

El pasado miércoles, el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz y la LVBP presenciaron un capítulo peculiar y muy poco común: dos hermanos conectando jonrones como rivales en un mismo juego. Esta vez fueron Omar, con Caribes, y Eliézer Alfonzo Jr., con Magallanes, quienes se encargaron de encender el estadio con dos batazos que mezclaron competencia, orgullo familiar y una buena dosis de historia. No es solo que ambos se la sacaran; es el contexto, el enfrentarse desde veredas distintas y aun así protagonizar el mismo momento.

Con su hazaña, los Alfonzo se sumaron a una lista que ya tenía un apellido conocido para la afición: Edgar y Edgardo Alfonzo, quienes habían sido los únicos hermanos en lograr algo similar en la liga. Ahora, Omar y Eliézer Jr. se convierten en la quinta pareja de hermanos en conseguirlo en toda la historia de la LVBP, un logro que deja claro que el béisbol no solo se hereda, sino que también se escribe en capítulos compartidos.

Más allá del dato estadístico, el episodio deja una sensación especial. No todos los días dos hermanos, vistiendo colores distintos y compitiendo por orgullo propio, terminan dejando una marca que trasciende un box score. Es un recordatorio de que la liga sigue produciendo historias que combinan rivalidad, familia y espectáculo, y que estos momentos, tan raros como memorables, son los que mantienen vivo el encanto del béisbol invernal.