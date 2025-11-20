LVBP: Se volvieron a vaciar las bancas entre Cardenales y Tigres

Suscríbete a nuestros canales

La serie particular entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua ha estado muy acelerada en revoluciones durante la temporada 2025-2026 de la LVBP. La semana pasada hubo un conato en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto luego de un jonrón de Jecksson Flores. Y esta noche, en Maracay, los ánimos volvieron a caldearse.

En el sexto episodio, las bancas volvieron a vaciarse luego de un pelotazo a David Rodríguez. Eduardo Escobar, uno de los protagonistas de aquella gresca en Barquisimeto posterior al batazo de Flores, fue uno de los más airados en la cueva bengalí, lo que provocó que ambos dugouts se vaciaran.

A la postre, la situación no pasó a mayores. Tigres pudo venir de atrás en el compromiso y se llevó su victoria 16 para igualar el primer lugar y llevarse la serie ante los crepusculares por tercera temporada consecutiva.