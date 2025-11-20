LVBP: Jadher Areinamo se unió a esta selecta lista de jonroneros en el beisbol venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Jadher Areinamo está en su primera campaña como regular en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y está demostrando que es una pieza sumamente valiosa para los Tiburones de La Guaira. El infielder de 21 años recientemente llegó a los 10 jonrones en la zafra 2025-2026, siendo el primer pelotero que llega a ese número este año.

El joven que pertenece a los Rays de Tampa Bay en Estados Unidos, celebró de gran forma que fue incluído en el roster de 40 de la mencionada organización, ya que ante los Leones del Caracas, en el Estadio Monumental Simón Bolívar sacudió su décimo jonrón en 26 juegos en la presente zafra del beisbol venezolano.

Con ese cuadrangular, Areinamo logró unirse a una selecta lista de jonrones en la LVBP, así que fue histórico.

Jadher Areinamo entra en la historia del beisbol venezolano

De acuerdo con un dato de Reinaldo Oliveros en X, Jadher Areinamo se unió a un grupo bastante selecto al conectar su décimo jonrón en su campaña de novato, una marca que no suele alcanzarse tan pronto y que habla del impacto inmediato que ha tenido en la LVBP. Su producción no solo refleja poder, sino también madurez en el plato y la capacidad de responder en momentos importantes, algo que los Tiburones de La Guaira han sabido aprovechar durante toda la temporada.

Con ese batazo, pasó a compartir lista con nombres que dejaron huella en su primer año, tales como Max Ramírez (15), Ernesto Mejía (14), Pablo Sandoval (12), Oswaldo Arcia (10) y Luis Matos (10). No es un grupo cualquiera; todos mostraron desde temprano señales de que estaban hechos para competir al más alto nivel.

Tras ese batazo, Jadher Areinamo batea para .363 en la presente LVBP con Tiburones, registrando 37 imparables, entre ellos seis dobles, un triple y los 10 cuadrangulares. Además, cuenta con 32 carreras remolcadas y 26 anotadas.