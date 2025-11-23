La verdad detrás de la única canción que Michael Jackson grabó en español

Suscríbete a nuestros canales

La trayectoria de Michael Jackson ya era legendaria cuando decidió dar un giro insólito y grabar una canción en español. La pieza en cuestión es una adaptación de su éxito “I Just Can’t Stop Loving You”, titulada “Todo mi amor eres tú”, y fue gracias a la colaboración del panameño Rubén Blades.

Según los relatos, Jackson quería meterse de lleno en el idioma, y Blades fue convocado por el productor Quincy Jones para supervisar la pronunciación y adaptar la letra al español.

El arduo trabajo de Rubén Blades y Michael Jackson

Rubén Blades contó que la sesión se extendió por tres días en un estudio de Los Ángeles donde él, Jackson, Quincy Jones y el ingeniero Humberto Gatica afinaban cada sílaba. “Michael quería la pronunciación correcta”, relató Blades, destacando el lado meticuloso del artista.

El panameño recuerda que Jackson era un “alumno dedicado, muy preocupado por la pronunciación” y que, al escuchar la versión final, la compañía pensó que quizá no era él quien había cantado en español por lo claro que se le entendía.

Un puente cultural

Este proyecto no fue simplemente una “versión en otro idioma”; implicó un esfuerzo de inmersión cultural por parte de Jackson. Según Blades, el Rey del Pop preguntaba detalles sobre Latinoamérica, el acento, la entonación y cómo sonar natural para el público hispanohablante.

Además, la adaptación de la letra no fue literal, el salsero aportó modificaciones para que el español fluyera sin perder la esencia original del tema. Esta mezcla de pop anglosajón con español ejemplificó un cruce musical que rara vez se había visto con tanta seriedad en ese momento del artista.

Aunque “Todo mi amor eres tú” se convirtió en la única versión en español oficialmente reconocida de Jackson, el propio Rubén reveló que el proyecto era más ambicioso, pues, Jackson quería grabar un álbum completo en español. Sin embargo, esa idea nunca se concretó.

Factores como el mercado, la logística de producción y su agenda frenaron la expansión de ese plan. Por ello, esta canción se mantiene como una joya aislada en su discografía.