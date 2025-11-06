Mira el primer adelanto de la película de Michael Jackson protagonizada por su sobrino

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa era alta y ahora se materializa. El jueves 6 de noviembre se ha lanzado el primer adelanto de la película biográfica “Michael”, que promete mostrar el lado más humano del icónico Michael Jackson.

Dirigida por Antoine Fuqua, la cinta llegará a los cines el 24 de abril de 2026 tras varios aplazamientos en su calendario original y está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del icónico artista.

Un abrebocas de la película de Michael Jackson

El video de adelanto arranca en un estudio de grabación, donde aparece Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson, mientras prepara el salto que cambiaría la carrera del artista.

“Sé que has estado esperando mucho tiempo para esto. Las pistas están hechas, las canciones están listas. Empecemos desde arriba”, se le oye decir a Jones en la escena. En cuestión de segundos, vemos la metamorfosis de Michael.

Videoclips legendarios, escenas íntimas detrás del escenario, infancia, adolescencia y estrellato son otros de los detalles que abordan en este adelanto que de inmediato atrapó al público. En el teaser destacan los temas “Wanna Be Startin’ Somethin’”, “Don’t Stop ’til You Get Enough” y “Billie Jean”.

Reparto estelar de "Michael"

No se trata solo de un biopic más. Jaafar Jackson, y en su debut cinematográfico, es quien llevará el personaje protagonista. Sobre él, Fuqua afirmó que “había una conexión espiritual cuando lo conocí. Tiene una habilidad natural para emular a Michael y una gran química con la cámara”.

El reparto también incluye a Colman Domingo como Joe Jackson (padre y mánager del artista), Nia Long como la madre Katherine, Kat Graham como Diana Ross, Miles Teller como John Branca (asesor) y un elenco de lujo que promete profundidad y detalle.

La producción está a cargo de Graham King, John Branca y John McClain, con guion de John Logan. Según lo publicado, tras el rodaje principal en mayo de 2024 ha habido regrabaciones y revisiones que han impulsado el cambio de fecha.