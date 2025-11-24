Ex técnico de la Vinotinto consigue trabajo en Colombia y dirigirá a dos venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Del reciente ciclo y gestión en la Vinotinto poco se va recordando, pero lo cierto es que sus protagonistas siguen siendo parte del ecosistema llamado fútbol y uno de ellos incluso volverá a la acción.

Se trata de Ricardo Valiño, quien lideró procesos en combinados criollos en categorías sub-17, sub-20 y sub-23 y que fue cesanteado de esas responsabilidades en febrero de este año.

Lo cierto es que el estratega argentino continuará su carrera en los banquillos en Colombia de la mano del Inter de Bogotá, club que hace algunos meses se conocía como La Equidad y que al traspasar a otros propietarios modificó su nombre.

Esta noticia sorprendió mucho en Venezuela porque Valiño en su día era uno de los hombres de confianza del propio Fernando 'Bocha' Batista, quien también dejó el puesto en la selección absoluta en este 2025, tras no alcanzar el objetivo de la clasificación al Mundial 2026.

Se reencontrará con viejos conocidos en la Vinotinto

Uno de los aspectos curiosos de esta información apunta a que el técnico volverá a encontrar sus caminos con dos venezolanos a los que dirigió en su momento como líder de las categorías menores de Venezuela.

Esos son los casos de Carlos "Pipo" Vivas y Jovanny Bolívar, con quienes coincidió en los procesos sub-20 y sub-23, este último incluso disputando el preolímpico que se disputó en Venezuela en 2024.

¿Cómo le fue a Valiño con la Vinotinto?

En los registros de Valió en su paso por las selecciones venezolana apuntó con la sub-17 un sudamericano en 2023 con tres victorias, tres derrotas y tres empates. En esa edición Venezuela avanzó al Mundial en el cuarto lugar con siete puntos.

Luego en la Copa de Mundo de esa categoría consiguió una victoria, dejó dos derrotas y firmó un empate. Los criollos avanzaron a los octavos de final y cayeron estrepitosamente (5-0) en esa ronda contra Argentina.

En el Preolímpico sub-23 (en Venezuela) sumó dos victorias, registró dos derrotas y se llevó tres empates. En la edición la selección no alcanzó el cupo a los Juegos Olímpicos. Finalizó cuarta (última) en la fase final del torneo con 1 punto.

Por su parte, en su paso por la Vinotinto sub-20, con la que terminó su cicló en el país, quedó eliminado con una fecha por jugar en el sudamericano, en la cuarta posición con solo tres puntos.