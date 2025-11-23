Echó el resto: Nevada Beach controló las acciones en el Native Diver G3 de $300,000

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, reanudó las acciones luego que este viernes autoridades decidieron suspender la cartelera debido a la fuerte lluvias inusuales que ha acaecido en las últimas dos semanas en la ciudad.

Lo cierto del caso, que, para este 22 de noviembre, el circuito californiano presentó una cartelera de nueve carreras que incluyó el Native Diver S. (G3) de $100.000 en distancia de 1.800 metros en pista de arena, en la cual Nevada Beach de Bob Baffert, luego de actuación en BC Classic, se alzó con el triunfo en final reñido.

Del Mar: Nevada Beach echó el resto para ganar el Native Diver G3

Nevada Beach, ante un grupo de tres rivales desde la partida se ubico tercero con su piloto Juan Hernández en las botas, observando la velocidad inicial de Westwood y British Isles, que salieron en un rompe y raja con parciales de 23,2 y 47, en los primeros 800 metros del Native Diver (G3) en 1.800 metros.

Trascurrido los primeros tres cuartos de milla en 71,1 Juan Hernández y Nevada Beach, iniciaron el Foot Drive Final de la carrera a lo largo de la línea exterior en el medio de la curva.

Al entrar a la recta final, British Isles asumió el mando de la prueba, mientras que el hijo de Omaha Beach continuaba avanzando. Hasta los últimos 200 metros ambos se emparejaron para definir la carrera y, con una diferencia no superior a medio largo, Nevada Beach se proclamó campeón con un tiempo de 108,1.

Nevada Beach, entrenado por Bob Baffert para la sociedad Pegram, Michael E., Watson, Karl y Weitman, Paul, incrementó sus ganancias a $426,500 gracias a cuatro victorias en seis presentaciones, que incluye dos victorias en prueba de grados.