¡Rumbo a la victoria! Nevada Beach luego de correr la Breeders’ Cup Classic enfrentará a cuatro rivales este fin de semana

Este sábado el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, reanudará las acciones luego que este viernes autoridades decidieron suspender la cartelera debido a la fuerte lluvias inusuales que ha acaecido en las últimas dos semanas en la ciudad.

Lo cierto del caso, que, para este 22 de noviembre, el circuito californiano presentó una cartelera de nueve carreras que incluyó el Native Diver S. (G3) de $100.000 en distancia de 1.800 metros en pista de arena, que atrajo a cinco corredores entre ellos a Nevada Beach de Bob Baffert.

Del Mar: Nevada Beach enfrentará a cinco rivales

Nevada Beach, ganador de una carrera de Grado 1, se perfila como una figura importante en la Native Diver Stakes (G3) este sábado en el hipódromo de Del Mar, prueba para caballos de 3 y más años, que se disputará 3en 1.800 metros y que atrajo a cinco participantes.

Nevada Beach se impuso en su primera carrera de grado al ganar el Goodwood Stakes (G1) en Santa Anita el 27 de septiembre por un cuerpo y medio. Con esta victoria, obtuvo un lugar en la Breeders' Cup Classic de $7 millones en Del Mar el 1 de noviembre. Donde nunca fue un contendiente, terminando séptimo.

Entrenado por Bob Baffert, Nevada Beach ganó el Derby de Los Alamitos el 28 de junio con Juan Hernández, quien lo monta nuevamente. El potro, hijo de Omaha Beach, tiene un récord de tres victorias en cinco presentaciones con ganancias de $366,500 y un récord de 2 triunfos en esta misma distancia de los nueve furlones. Propiedad de Mike Pegram, Karl Watson y Paul Weitman, este potro es el único ganador de stakes en la competencia.

Nevada Beach, se enfrentará a Westwood, entrenado por John Shirreffs con la monta de Umberto Rispoli, que surge como el acérrimo rival del gran favorito para llevarse este evento. Luego están Indispensable (H. Berríos / J. Sadler), British Beach (D. Herrera / R. Baltas) y Clouseau (K. Frey / G. papaprodromou).

El Native Beach (G3) de $100.000 que se correrá en distancia de 100.000 en 1.800 metros fue reservo para la octava carrera de la jornada de nueve a disputarse. Hora de inicio 7:02 p.m. hora venezolana.