¡Todo listo para el duelo de titanes! El caballo más rico del mundo ajustó para la Jockey Club Cup (Gr.2)

Suscríbete a nuestros canales

Confirmada la nómina de nueves ejemplares que estarán presente este domingo 23 de noviembre en el hipódromo Sha Tin, Hong Kong, donde marcará la reaparecida del Mejor Caballo del Mundo en Grama y el que más dinero a producido en el globo terráqueo, Romantic Warrior, que buscará su tercera BOCHK Jockey Club Cup (Gr2) en distancia de 2.000 metros en pista de grama.

Romantic Warrior vs Voyage Bubble en la Jockey Club Cup

Romantic Warrior regresará el domingo para la Copa BOCHK Jockey Club (Gr2) en 2.000 metros de 5,35 millones de dólares de Hong Kong, marcando 232 días entre carreras, un período en el que el ganador de 10 carreras de Grupo 1 se sometió a una cirugía en el menudillo delantero izquierdo después de su pionera y lucrativa campaña de tres carreras en Oriente Medio.

Tras sus triunfos en 2022 y 2024, Romantic Warrior, el caballo con mayores ganancias en la historia de las carreras (214,70 millones de dólares de Hong Kong) USD$28.595.253, busca su tercera Copa BOCHK Jockey Club junto a su jinete habitual, James McDonald, que estuvo de visita esta mañana en su establo.

BOCHK Jockey Club (Gr2)

Sin embargo, su tarea de derrotar a los mejores caballos de 2.000 metros que Hong Kong puede ofrecer se ha vuelto mucho más difícil debido a los allegados de Voyage Bubble, quienes han decidido enfrentarse a Romantic Warrior después de que la estrella del establo de Ricky Yiu no lograra brillar en los 1.600 metros en su reaparición de temporada.

El choque entre dos de los titanes de Hong Kong encabeza el trío de carreras del Grupo 2 del 23 de noviembre, que también incluye el Jockey Club Sprint y la Jockey Club Cup.

Romantic Warrior, este jueves salió a la cancha para ajustar sus condiciones donde se mostró muy suelto, y con fuerza en cada paso del recorrido sobre el césped del hipódromo de Sha Tin. Carrera que servirá de preparatoria para el gran evento a celebrarse a mediados de diciembre en el hipódromo de Happy Valley, Hong Kong.