¡No lo dejen fuera de sus jugadas! Dos prominentes potros hacen su estreno este fin de semana En Estados Unidos

Los nuevos juveniles más recientes de ejemplares siguen avanzando hacia los mejores lotes. Comienzan su preparación con los estrenos y las competiciones que se llevan a cabo antes de sus compromisos de alto nivel en Estados Unidos. Un conjunto amplio de jóvenes de dos años debutará en varios hipódromos norteamericanos esta semana.

Churchill Downs: Wall Street y Fifty Four Yarder listos para la victoria

Este domingo el hipódromo de Churchill Downs, programó diez competencias. En la última carrera de la jornada destaca esta semana con el debut de Wall Street, un potro de dos años hijo de Into Mischief. Criado en WinStar Farm, es hermano completo de Patch Adams, ganador de múltiples carreras de Grado 1, que obtuvo $773,000 y recientemente se retiró a WinStar para su próxima etapa.

Wall Street es hijo de la yegua Well Humored y corre para WinStar Farm y First Go Racing. Brad Cox lo entrena, con Irad Ortiz Jr.

También en la décima carrera de Churchill Downs, Fifty Four Yarder hará su debut bajo la tutela del entrenador Kelly Von Hemel, si resulta seleccionado. Este potro de dos años, hijo de Violence, es medio hermano de Whatmakessammyrun, ganador del Eddie D. (G2), que obtuvo $502,000. Su madre es la yegua Reggae Rose, hija de Touch Gold, quien también produjo a Shakhimat, ganadora del Transylvania (G3) y del Tropical Turf (G3). Fifty Four Yarder corre para Albaugh Family Stables con Corey Lanerie como entrenador, y es el único caballo en la lista de suplentes.